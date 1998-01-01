Первый отель сети Azimut открылся в столице Хакасии

Семиэтажный “Azimut Отель Абакан” 4* рассчитан на 60 номеров и расположен в самом центре столицы республики

"Azimut Отель Абакан" 4* начал работу 5 ноября в центре столицы Хакасии, - сообщили нам в пресс-службе сети.

Гостиница находится в пешей доступности от основных достопримечательностей Абакана и парковых зон, в частности до Хакасского национального театра кукол «Сказка» и Национального краеведческого музея.

Еще одно преимущество нового отеля – непосредственная близость к крупным транспортным узлам Республики. Железнодорожный вокзал находится в 10 минутах ходьбы, а дорога от аэропорта Абакана до отеля на такси займет 15-20 минут.

Семиэтажное здание гостиницы “Azimut Отель Абакан” рассчитано на 60 комфортабельных номеров различных категорий, в том числе для гостей с ограниченными возможностями.

В отеле работает круглосуточный лобби-бар, паркинг, а также ресторан, предлагающий гостям блюда местной сибирской кухни.

Как напомнили нам в пресс-службе, Республика Хакасия, расположенная в Юго-Западной части Восточной Сибири, – одно из наиболее перспективных туристических направлений в России. В этом году поток российских туристов в Хакасию увеличился на треть. Путешественников привлекают легендарные места силы и уникальные достопримечательности края: природный парк «Ергаки», курорты озера Шира, локации Хакасского заповедника – «Оглахты», «Тропа предков», «Бородинские пещеры».

Как отметил Максим Бродовский, генеральный директор Azimut Hotels: «Появление отеля под брендом Azimut в этом гостеприимном городе — важный шаг в дальнейшем развитии нашей компании. Новый “Azimut Отель Абакан”, расположенный в самом центре хакасской столицы, станет удобной отправной точкой для насыщенных путешествий в регионе».

Azimut Hotels – крупнейшая российская сеть отелей с самой широкой географией присутствия. Сегодня в сеть входят более 65 отелей и санаториев более чем в 45 городах, общий номерной фонд составляет около 11 тыс. номеров.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено сетью Azimut Hotels