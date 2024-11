Новости 538 российских туристов застряли на сломавшемся круизном лайнере в Японии Лайнер Spectrum of the Seas должен был 9 ноября прибыть в Шанхай, однако сейчас ориентировочное время прибытия - 11 ноября, что означает потерю авиабилетов

Сотни российских туристов застряли в японском порту Йокогама из-за поломки круизного лайнера Spectrum of the Seas, сообщила сегодня туристка "Интерфаксу". "Примерно 500-600 россиян застряли на лайнере Spectrum of the Seas компании Royal Carribean в порту Японии в Токио. Из-за технических причин мы не смогли вчера по плану выйти из порта Йокогама в Шанхай. У туристов горят билеты, на ближайшие даты нет мест либо цены от 250 тыс. рублей за человека", - рассказала она.



Путешественница отметила, что оператор предоставил скидки на услуги на лайнере, также вся инфраструктура в их распоряжении.

"Ситуация станет критичной, если мы опоздаем на рейс. Royal Carribean готов компенсировать туристам $400 за задержку, но эти деньги не покроют расходы на новые авиабилеты. Ни возврат средств за круиз, ни другие финансовые возмещения убытков нам не предлагали", - пояснила она. Девушка также сообщила, что пассажиры лайнера уже связались с миграционной службой, они готовы были оперативно отправить туристов через Токио в Шанхай, чтобы у них не сгорели билеты. По ее словам, круизный оператор не хочет этого делать и тянет время. Ранее РБК сообщил, что лайнер должен был 9 ноября прибыть в Шанхай, однако сейчас ориентировочное время прибытия 11 ноября. Как сообщает сегодня АТОР, «проблема для россиян заключается в том, что официального представительства Royal Caribbean в России нет и, по сути, туристы могут обращаться за компенсацией только к туроператорам, у которых они приобретали этот тур. Покинуть лайнер и попытаться самостоятельно добраться до Шанхая, чтобы успеть на самолет, у наших соотечественников пока тоже не очень получается - у них нет японских виз. Как сообщили в компании CruClub, которая продавала данный круиз, виза в Японию под него не оформлялась, поскольку японские порты – Кобе, Осака и Йокогама (Токио) находились в середине маршрута, а не были точкой его старта или окончания. Поясним: для схода круизных туристов на берег с экскурсией виза в Японию не нужна, если порты этой страны не являются отправной точкой - кратковременное пребывание на берегу возможно без этого документа. А вот вылететь в другую страну из какого-либо аэропорта Японии без визы не получится. А ее у туристов на лайнере нет.

Согласно данным СМИ, информация об инциденте поступила в Посольство РФ в Японии, и наши туристы на лайнере, которых по уточненной информации - 538 человек, надеются на благополучный исход, ведь, по их словам, билеты из Шанхая в Россию на ближайшие даты стоят баснословно дорого». По последней информации АТОР, посольство РФ оперативно связалось с Иммиграционной службой Японии, чтобы помочь нашим туристам покинуть лайнер. Представители Японии готовы оказать необходимое содействие в организации выезда россиян из страны, но при условии прямого обращения американской компании Royal Caribbean, которой принадлежит лайнер. /TOURBUS.RU

