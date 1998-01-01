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07 ноября
РСТ просит ФНС разъяснить порядок начисления турналогов
У профессионалов туризма "нет объективного понимания, как рассчитывать налоговую базу для туристического налога"
Как сообщила сегодня пресс-служба РСТ, с января 2025 года в России вводится туристический налог, его плательщиками становятся средства размещения, которые оказывают услуги по предоставлению мест для временного проживания физических лиц и входят в реестр классифицированных средств размещения.
Подлежит ли в таком случае налоговая база по турналогу соразмерному уменьшению в процентном отношении от количества лиц, относящихся к льготной категории лиц, и, если подлежит, то должно ли такое уменьшение производиться и в случае установленной законом минимальной ставки туристического налога в размере 100 рублей за сутки проживания", - сказано в письме.
РСТ также предлагает ФНС рассмотреть возможность не включать в налоговую базу турналога услуги по размещению, которые оказываются членам семей льготной категории лиц, если они проживают в одном номере в рамках оказания одной услуги по временному проживанию.
Напомним, что ранее Депутат Госдумы Наталья Костенко считает, что механизм взимания туристического налога “будет донастраиваться”, поскольку вызывает беспокойство у представителей туристической отрасли.
"Они считают, что это приведет к ухудшению количества качества предоставляемых услуг на курортах, потому что люди будут экономить и не будут покупать дополнительные услуги. Будут платить только за размещение и питание, а все остальные туруслуги будут страдать.
Люди будут на всем экономить, и это будет приводить, по сути, к деградации сервиса", - пояснила она позицию представителей туристической отрасли.
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