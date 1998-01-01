РСТ просит ФНС разъяснить порядок начисления турналогов

У профессионалов туризма "нет объективного понимания, как рассчитывать налоговую базу для туристического налога"

Как сообщила сегодня пресс-служба РСТ, с января 2025 года в России вводится туристический налог, его плательщиками становятся средства размещения, которые оказывают услуги по предоставлению мест для временного проживания физических лиц и входят в реестр классифицированных средств размещения.



Как отмечают в РСТ, согласно п. 2 ст. 418.4 Налогового кодекса РФ, есть определенная категория граждан, которые - при условии предоставления налогоплательщику документов, подтверждающих соответствующий статус - не облагаются налогом.



"Вместе с тем, в ситуации, когда такой гражданин направляется на отдых вместе со своей семьей, другие члены которой не отнесены к льготным категориям, например, жена и ребенок, но проживают в одном с ним номере в рамках оказания одной услуги по временному проживанию, естественно возникает ряд вопросов о том, каким образом налогоплательщик должен формировать налоговую базу турналога.

Подлежит ли в таком случае налоговая база по турналогу соразмерному уменьшению в процентном отношении от количества лиц, относящихся к льготной категории лиц, и, если подлежит, то должно ли такое уменьшение производиться и в случае установленной законом минимальной ставки туристического налога в размере 100 рублей за сутки проживания", - сказано в письме.





РСТ также предлагает ФНС рассмотреть возможность не включать в налоговую базу турналога услуги по размещению, которые оказываются членам семей льготной категории лиц, если они проживают в одном номере в рамках оказания одной услуги по временному проживанию.



Как пояснил руководитель юридического отдела РСТ Илья Курский, в отраслевом союзе нет пока объективного понимания, как рассчитывать налоговую базу для туристического налога.

Туристический налог должен составить в следующем году 1% от стоимости услуг размещения. К 2029 году ставка налога должна достичь 5%, но не превышать его. Налог включается в стоимость проживания и не может быть меньше 100 рублей за сутки.



Налог будет действовать на всей территории России, но решение о его взимании в каждом муниципальном образовании принимают местные органы власти. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, то есть городах, которые имеют статус субъектов России, а также в федеральной территории "Сириус" решение о вводе турналога принимается органами власти соответствующего субъекта или территории. Предполагалось, в частности, что санатории будут освобождены от турналога, однако недавно они были включены в единый реестр.



Напомним, что ранее Депутат Госдумы Наталья Костенко считает, что механизм взимания туристического налога “будет донастраиваться”, поскольку вызывает беспокойство у представителей туристической отрасли.

"Они считают, что это приведет к ухудшению количества качества предоставляемых услуг на курортах, потому что люди будут экономить и не будут покупать дополнительные услуги. Будут платить только за размещение и питание, а все остальные туруслуги будут страдать.

Люди будут на всем экономить, и это будет приводить, по сути, к деградации сервиса", - пояснила она позицию представителей туристической отрасли.



По словам депутата, в ближайшее время будут разработаны разъяснения для регионов, и будет разработан типовой законопроект, в который можно будет вносить в том числе, изменения, предложения.

/TOURBUS.RU

