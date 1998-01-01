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В МЭК рассказали, как теперь будут контролировать классификацию в туриндустрии

Ранее законопроект о новом порядке классификации туробъектов вызвал много вопросов у депутатов и бизнес-сообщества

Как сообщает пресс-служба РСТ, в соответствии с планируемыми законодательными изменениями региональные органы власти наделяются новыми полномочиями по контролю за средствами размещения, включая гостиницы, кемпинги и другие объекты туристической инфраструктуры.

Об этом шла речь на V Всероссийском форуме контрольных органов в Калининграде.

По словам заместителя директора департамента госполитики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития Натальи Савельевой, региональные власти должны активнее использовать полномочия по контролю за работой экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.

В ближайшее время к этому перечню добавится возможность проверять соответствие средств размещения туристическим требованиям.

«Одним из главных нововведений в сфере туризма в ближайшее время станет изменение подходов к классификации средств размещения.

Все объекты будут проходить классификацию за исключением социальных, реабилитационных, религиозных учреждений, детских лагерей, средств размещения в крестьянских фермерских хозяйствах, объектах сельского туризма, специализированного жилого фонда, общежитий и стационаров при медицинских учреждениях», – сказала она.

Классификация будет проходить в два этапа. Первый – самоклассификация или оценка владельцем средства размещения соответствия базовым требованиям и внесение объекта в реестр.

Второй этап заключается в получении категорий (звёзд) для подтверждения качества предоставляемых услуг. Эту оценку будут проводить аккредитованные организации. Их реестр размещен на сайте Росаккредитации.

Особое внимание будет уделено системе регионального государственного контроля в сфере туристической деятельности.

«В соответствии с планируемыми законодательными изменениями региональные органы власти наделяются новыми полномочиями по контролю за средствами размещения, включая гостиницы, кемпинги и другие объекты туристической инфраструктуры.

В задачу региона входит контроль регистрации каждого объекта в едином реестре, обеспечение прозрачности и доступности информации для потребителей.

Они также определяют соответствие средства размещения всем установленным критериям в зависимости от типа объекта и контролируют соответствие сведений, которые заявляются в рекламе, данным в едином реестре», – пояснила она.

Кроме того, в связи с активным развитием различных интернет-платформ вводится обязательное наличие ссылки на реестр на этих сайтах. «Агрегаторы туристических услуг обязаны размещать ссылку на официальный реестр, обеспечивая тем самым достоверность представленной информации», – уточнила гжа Савельева.

Она также выделила основные механизмы контроля: это выездные обследования и мониторинг информационных ресурсов, предписания при обнаружении нарушений, рейды на популярных туристических маршрутах и объектах, также контрольные закупки.

При обнаружении незарегистрированного средства размещения инспектор вправе провести контрольную закупку, заселяясь в объект и проверяя соблюдение всех норм.

Законопроект о внесении изменений в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ» в части обязательной классификации объектов в туристической сфере был принят в первом чтении в конце сентября нынешнего года. Он затронет средства размещения, а также пляжи, горнолыжные склоны, маршруты и др.

Сейчас ведутся активные дискуссии перед вторым чтением. Один из основных пунктов законопроекта – создание единого реестра средств размещения, который, как полагают в Госдуме и Минэкономразвития, позволит полностью описать и легализовать отрасль.

По словам главы отраслевого комитета Госдумы Сангаджи Тарбаева, этот законопроект вызвал много вопросов у депутатов и бизнес-сообщества. Некоторые из них до сих пор полностью не урегулированы. Тем не менее, ожидается, что законопроект в ближайшее время будет доведен до второго-третьего чтения. Документ включен в календарь рассмотрения вопросов Госдумой на 14 ноября.

/TOURBUS.RU