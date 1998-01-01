Российский турпоток в Таиланд вырос в этом октябре на 30%

Россия занимает пятое место среди всех стран и первое место среди не-азиатских направлений по въезду в Таиланд

Как сообщает АТОР, в московском офисе Туристического управления Таиланда (ТАТ) сообщили, что в октябре в Таиланде отдохнули 139,5 тыс. россиян, на 29,4% больше, чем в том же месяце 2023 года (107 786).

Показатели российского турпотока по итогам 10 месяцев – 1 296 251 визитов – выше прошлогодних за аналогичный период на 17,9% (1 099 303 туристов из РФ).

Позиции России в «общем зачете» ключевых въездных рынков Таиланда стабильны – пятое место среди всех стран и первое место среди не-азиатских направлений.

Для достижения цели в 1,9 млн россиян по итогам 2024 года Таиланду нужно принять до конца года еще чуть более 600 тыс. туристов из РФ. Туроператоры говорят, что даже если значения будут чуть меньше, объемы турпотока этого года все равно серьезно превысят цифры 2023 года.

В конце прошлого месяца, а если точнее, то 29 октября, в Таиланде официально стартовал высокий зимний сезон. Туроператоры говорят, что этот факт отражается на продажах: туристы активно покупают туры на весь сезон, глубина бронирований достигает мая.

Основной спрос приходится на Пхукет – до 70 – 90% всех продаж туров в Таиланд в

зависимости от туроператора.

Остальные объемы распределяются между курортами КаоЛак, Краби, Паттайей, Самуи, Ко Чангом и другими островами, Хуа Хином, севером Таиланда.

Если говорить о ценах, то на Пхукете — отель Maikhao Hotel Managed By Centara 4*/BB (Пхукет) - стоимость отдыха от 224,4 тыс. руб. на двоих на 10 ночей. Вылет 10 ноября (туроператор Aneх).

В Паттайе — отель Golden Tulip Essential Pattaya Hotel4*/BB – от 192,2 тыс. руб. на двоих на 11 ночей. Вылет 15 ноября Royal Princess Larn Luang 4*/BB (туроператор ПАКС)

И наконец, в Бангкоке – от 152,2 тыс. руб. на двоих на 5 ночей. Вылет 26 ноября. (туроператор PAC Group).

/TOURBUS.RU