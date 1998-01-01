Новости Туроператоры: Туристов не испугал «неизвестный вирус» в турецком Белеке Информация о вспышке на курорте Белек инфекционных заболеваний не подтвердилась

Как мы сообщали вчера, ряд СМИ написал о появлении “неизвестного вируса” на турецком курорте Белек (отель Sirene Belek Golf & Wellness 5*), а Роспотребнадзор запустил "горячую линию" для граждан, у которых появились симптомы энтеровирусной инфекции после отдыха в Турции. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что примерно в половине случаев заболевание протекает бессимптомно. Наибольшую опасность оно представляет для детей от рождения до 10 лет. Российские туристы между тем не прерывают отдых в Турции и не отказываются от туров из-за появления энтеровирусной инфекции или вируса Коксаки на курортах, а случаи заражения единичны, сообщили эксперты, опрошенные сегодня «Интерфаксом»



"Массовый туристический сезон в провинции Анталья в данный момент заканчивается. Жалоб от туристов на месте и отказов от туров мы не фиксируем", - рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист".



Как отметила директор филиала "Евроинс Туристическое Страхование" Юлия Алчеева, Коксаки – обычный и в большинстве случаев совсем не опасный вирус, поэтому поводов для беспокойства нет.

"К нам обратился за медицинской помощью лишь один турист. Если говорить в целом, то единичные случаи заражения им случаются ежегодно", - подчеркнула эксперт.



По информации от отелей, муниципальных властей и представителей органов здравоохранения Турции, недавняя информация о вспышке на турецком курорте Белек инфекционных заболеваний не подтвердилась, сообщил в свою очередь вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, которого сегодня цитирует пресс-служба РСТ. «Российские загранучреждения также не зафиксировали обращений с такими проблемами. Я сейчас нахожусь в отпуске в Белеке, через партнеров проверил порядка 10 отелей и нигде не подтвердили информацию о случаях инфекционных заболеваний, которую на днях распространил ряд телеграм-каналов. Также российские ведомства – Минэкономразвития, Роспотребнадзор, Минздрав никаких заявлений на этот счет не делали, поэтому призываем россиян доверять только проверенной информации от официальных лиц и органов власти», – подчеркнул он. Г-н Горин напомнил, что Турцию в сезон посещают от 700 тысяч до миллиона человек ежемесячно. Естественно, во время отдыха случаются болезни, в том числе инфекционные, но у всех организованных туристов есть страховой полис. «В страховых компаниях доля обращений за медицинской помощью – это в среднем 0,5% от общего объема за сезон в целом. Кстати, мы всегда рекомендуем перед путешествием в любую страну брать расширенный страховой полис, потому что из-за перемены климата и часового пояса возможно обострение хронических заболеваний. А что касается Турции, то лето в этом году вышло очень комфортным, особенно бархатный сезон: многие отели, традиционно закрывающиеся в межсезонье, даже продлили свою работу», – заметил вице-президент РСТ. По словам руководителя отдела по связям с общественностью компании Anex Виктории Худаевой, по поводу вируса в турецких отелях жалоб не было: «В целом на продажи это никак не повлияло, бронируют в прежнем темпе. Безусловно, всегда найдутся туристы, которые захотят по какой-то причине отказаться от тура, но, скорее, точечно, и не факт, что в связи с инфекцией». /TOURBUSRU

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