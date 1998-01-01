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06 ноября
Презентации туристического потенциала Москвы пройдут в Ростове-на-Дону и Краснодаре

Среди московских участников - объекты показа, ведущие принимающие туроператоры и лучшие отели


 

Организатор презентаций - Комитет по туризму города Москвы - приглашает туроператоров и туристические агентства Юга России посетить бизнес-миссию, познакомиться с туристическими предложениями Москвы и принять участие в B2B-переговорах с ведущими туроператорами Москвы для установления деловых контактов.

 

Состав московских участников очень представительный и разнообразный  - АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы», Комитет по туризму города Москвы, RUSSPASS, объекты показа, ведущие принимающие туроператоры, лучшие отели.

 

Приглашаем представителей туристических операторов и агентств, реализующих туры в Москву, посетить бизнес-миссию, познакомиться с зимними проектами и экскурсионными возможностями Москвы, принять участие в сессии B2B-переговоров с представителями туристического бизнеса столицы и получить новые полезные деловые контакты.

 


 

Ростов-на-Дону
Дата и время проведения: 13 ноября 2024, 11:00 - 14:30
Место проведения: Отель Hyatt Regency Rostov-on-Don, Большая Садовая ул., д. 121, зал "Шолохов"

 

Краснодар
Дата и время проведения: 14 ноября 2024, 11:00 - 14:30
Место проведения: Отель Crowne Plaza Krasnodar - Centre, Красная ул., д. 109, зал "Орбита"

 

Программа мероприятия:

10:30 – 11:00

Сбор участников деловой программы, кофе-брейк

11:00 – 11:30

Презентация туристического потенциала Москвы

11:30 – 11:45

Портрет туриста. Москва – Ростовская область / Краснодарский край

11:45 – 12:20

Презентации представителей туристической отрасли Москвы

12:20 – 14:30

Сессия бизнес-переговоров

14:30

Розыгрыш призов

Регистрация для участия в мероприятиях

Организаторы обращают внимание, что посещение мероприятий возможно только после получения подтверждения регистрации.

 

Фото предоставлено Мостуризмом


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