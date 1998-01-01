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06 ноября
Презентации туристического потенциала Москвы пройдут в Ростове-на-Дону и Краснодаре
Среди московских участников - объекты показа, ведущие принимающие туроператоры и лучшие отели
Организатор презентаций - Комитет по туризму города Москвы - приглашает туроператоров и туристические агентства Юга России посетить бизнес-миссию, познакомиться с туристическими предложениями Москвы и принять участие в B2B-переговорах с ведущими туроператорами Москвы для установления деловых контактов.
Состав московских участников очень представительный и разнообразный - АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы», Комитет по туризму города Москвы, RUSSPASS, объекты показа, ведущие принимающие туроператоры, лучшие отели.
Приглашаем представителей туристических операторов и агентств, реализующих туры в Москву, посетить бизнес-миссию, познакомиться с зимними проектами и экскурсионными возможностями Москвы, принять участие в сессии B2B-переговоров с представителями туристического бизнеса столицы и получить новые полезные деловые контакты.
Ростов-на-Дону
Краснодар
Программа мероприятия:
Регистрация для участия в мероприятиях
Организаторы обращают внимание, что посещение мероприятий возможно только после получения подтверждения регистрации.
Фото предоставлено Мостуризмом
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