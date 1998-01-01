Новости Презентации туристического потенциала Москвы пройдут в Ростове-на-Дону и Краснодаре Среди московских участников - объекты показа, ведущие принимающие туроператоры и лучшие отели

Организатор презентаций - Комитет по туризму города Москвы - приглашает туроператоров и туристические агентства Юга России посетить бизнес-миссию, познакомиться с туристическими предложениями Москвы и принять участие в B2B-переговорах с ведущими туроператорами Москвы для установления деловых контактов. Состав московских участников очень представительный и разнообразный - АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы», Комитет по туризму города Москвы, RUSSPASS, объекты показа, ведущие принимающие туроператоры, лучшие отели. Приглашаем представителей туристических операторов и агентств, реализующих туры в Москву, посетить бизнес-миссию, познакомиться с зимними проектами и экскурсионными возможностями Москвы, принять участие в сессии B2B-переговоров с представителями туристического бизнеса столицы и получить новые полезные деловые контакты.

Ростов-на-Дону

Дата и время проведения: 13 ноября 2024, 11:00 - 14:30

Место проведения: Отель Hyatt Regency Rostov-on-Don, Большая Садовая ул., д. 121, зал "Шолохов" Краснодар

Дата и время проведения: 14 ноября 2024, 11:00 - 14:30

Место проведения: Отель Crowne Plaza Krasnodar - Centre, Красная ул., д. 109, зал "Орбита" Программа мероприятия: 10:30 – 11:00 Сбор участников деловой программы, кофе-брейк 11:00 – 11:30 Презентация туристического потенциала Москвы 11:30 – 11:45 Портрет туриста. Москва – Ростовская область / Краснодарский край 11:45 – 12:20 Презентации представителей туристической отрасли Москвы 12:20 – 14:30 Сессия бизнес-переговоров 14:30 Розыгрыш призов

Регистрация для участия в мероприятиях Организаторы обращают внимание, что посещение мероприятий возможно только после получения подтверждения регистрации. Фото предоставлено Мостуризмом

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