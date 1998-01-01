Новости Туристические возможности Северной столицы представили в Восточной Сибири Более 1700 деловых встреч прошли в ходе роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» в Якутске, Иркутске, Улан-Удэ и Чите

Серия презентационных мероприятий «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» с успехом прошла на минувшей неделе в Якутске, Иркутске, Улан-Удэ и Чите. Мероприятия, организованные Городским туристско-информационным бюро Комитета по развитию туризма Петербурга совместно с профессионалами индустрии гостеприимства, привлекли внимание большого количества представителей региональных организаций сферы путешествий. Участники презентаций из Северной столицы – представители туроператоров, судоходной компании и музея-макета – провели более 1 700 деловых встреч с коллегами. Особое внимание в ходе презентаций было уделено предложениям осенне-зимнего сезона для семей с детьми и школьных групп. Кроме того, региональным участникам была представлена актуальная информация о развитой инфраструктуре петербургской сферы гостеприимства, насыщенной экскурсионной программе, новой туристской географии, музеях, театрах, ярком событийном календаре и многом другом. Выездные презентации «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» являются частью единой информационной кампании по продвижению туристского потенциала Северной столицы. Она также включает участие в профильных выставках, проведение рабочих встреч и ознакомительных туров для сотрудников отрасли, размещение информации на транспорте и цифровых носителях, статьи в печатных и электронных СМИ, сюжеты на радио и телевидении. Вот несколько отзывов участников роуд-шоу: Людмила Коршунова, генеральный директор турагентства (Якутск): - Мы работаем с турами в Санкт-Петербург уже давно. Отправляем в основном школьников и туристов среднего возраста. Благодаря давнему сотрудничеству с профсоюзами готовим поездки для больших групп. Услышать о новых маршрутах и объектах было очень ценно. Например, меня заинтересовали современные музеи Петербурга и «Остров фортов» в Кронштадте. Это места, о которых мы раньше даже не задумывались, а они явно могут стать интересными пунктами для туристов. Игорь Лиманский, генеральный директор туркомпании (Иркутск): - Северная столица привлекает всех – от школьников до пенсионеров. А транспортная доступность делает Петербург еще более востребованным. Предложенный в ходе презентации формат общения очень действенный и экономит много времени. Впечатлила работа Городского туристско-информационного бюро Петербурга, полученные от него официальные информационные материалы мы предложим нашим туристам.

Татьяна Ефимова, директор турагентства (Чита): - В ходе мероприятия я нашла множество интересных предложений, включая новогодние туры. Уверена, что идеей отметить праздники в Петербурге заинтересуются многие наши клиенты. Мы работаем с самыми разными категориями туристов – как бюджетными, так и теми, кто предпочитает высокий уровень услуг. Участие в презентации стало отличной возможностью для развития бизнеса. Живое общение и подробные рассказы всегда помогают лучше представить возможности, чем самые красочные описания на сайтах. Игорь Мазулов, генеральный директор туркомпании (Санкт-Петербург): - Во время поездки у нас состоялось множество значимых встреч с партнерами, которые проявили искренний интерес к нашим презентациям. Например, в Иркутске мы сразу получили три заказа на прием конкретных групп с заранее согласованными датами, программами и пожеланиями. Партнеры отметили, что благодаря выездной презентации они смогли по-новому взглянуть на туристские возможности Петербурга и расширить свои представления о городе. Некоторые выразили заинтересованность в дополнении классических программ новыми элементами: посещением вузов, предприятий или объектов новой туристской географии. Это говорит о востребованности и значимости нашей работы, а также об успешности самого мероприятия. /TOURBUS.RU

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