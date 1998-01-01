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06 ноября
Эксперты: Туристы экономят на новогодних турах
Российские туристы все чаще бронируют зимние туры вне новогодних дат
Российские туристы в целях экономии стали чаще бронировать путевки не на новогодние каникулы, а на даты их окончания или наоборот, перед их началом, рассказали" представители туротрасли, опрос которых публикует «Интерфакс».
Причем, это касается всех сегментов – и дорогого, и бюджетного. Как правило, такой выбор делают те, кто много путешествует, и туристы, не привязанные к школе, каникулам и жесткому рабочему графику", - рассказала руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.
Она отметила, что активнее всего сейчас продаются туры в Египет и ОАЭ, также популярен Таиланд.
Цены на туры растут практически каждый сезон, поэтому туристы адаптировались к этой ситуации, в целом зимние и новогодние путевки в этом году на 15% дороже, чем в прошлом, а с учетом транспорта – на 20-25%, сообщила в свою очередь ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
/TOURBUS.RU
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