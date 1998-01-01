Эксперты: Туристы экономят на новогодних турах

Российские туристы в целях экономии стали чаще бронировать путевки не на новогодние каникулы, а на даты их окончания или наоборот, перед их началом, рассказали" представители туротрасли, опрос которых публикует «Интерфакс».



"В этом году мы наблюдаем такую тенденцию – туристы охотно покупают туры на середину декабря и 6-7 января. Атмосфера на курортах уже новогодняя, а цены существенно ниже, чем в пиковые даты.

Причем, это касается всех сегментов – и дорогого, и бюджетного. Как правило, такой выбор делают те, кто много путешествует, и туристы, не привязанные к школе, каникулам и жесткому рабочему графику", - рассказала руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

Она отметила, что активнее всего сейчас продаются туры в Египет и ОАЭ, также популярен Таиланд.



Такую же тенденцию наблюдают и в турагентствах.

"Мы видим, что российские туристы стали чаще покупать туры с заездами не рядом с 1 января. Так у них получается сэкономить. И с каждым годом популярность таких поездок растет", - рассказала директор турагентства "Мега Тур" Оксана Булгакова.

Она добавила, что для экономичных путешествий в этот период пользуются спросом остров Хайнань в Китае, а также Турция, где высокий сезон уже завершился.



Директор турагентства "Реголит" Наталья Калиничева, в свою очередь, отметила, что сейчас российские туристы активно покупают туры на декабрь, а вот январь бронируется меньше.

"Запросов на Новый год и январь в целом пока не много, мы это связываем со снижением глубины продаж. Сейчас многие люди покупают туры ближе к вылету, опасаясь кризисных ситуаций. А вот заранее туры покупают люди, у которых есть деньги", - заключила он



Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщили, что продажи пакетных туров на новогодние каникулы выросли в 2-3 раза по сравнению с прошлым годом. Также вырос спрос на путевки по акциям раннего бронирования. Эксперты связывают это с желанием российских туристов подстраховаться от возможного повышения цен.

Цены на туры растут практически каждый сезон, поэтому туристы адаптировались к этой ситуации, в целом зимние и новогодние путевки в этом году на 15% дороже, чем в прошлом, а с учетом транспорта – на 20-25%, сообщила в свою очередь ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

/TOURBUS.RU



