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Роспотребнадзор проверят сообщения о неизвестном вирусе в турецком отеле Sirene Belek 5*

Между тем дипломаты утверждают, что им жалоб от россиян, отдыхающих в Турции, не поступало

Роспотребнадзор запросил у властей Турции информацию о ситуации в связи с жалобами россиян на неизвестный вирус в Белеке.

"Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль сообщения о массовых жалобах российских туристов на неизвестный вирус в турецком Белеке.

Ведомством запрошена информация о текущей ситуации", - сообщили Роспотребнадзоре.

Отмечается, что между Роспотребнадзором и Минздравом Турецкой Республики действует меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны здоровья туристов и борьбе с инфекционными болезнями.

Ранее несколько Telegram-каналов сообщили о вспышке заболеваемости в отеле Sirene Belek Golf & Wellness в Белеке (на фото). Утверждалось, что двое детей заразились вирусом Коксаки.

Администрация пятизвездочного отеля в ответ на запрос ТАСС опровергла утверждения о заболевании российских туристов во время отдыха. Аналогичную информацию агентству сообщили в мэрии Антальи

Роспотребнадзор позднее сегодня сообщил, что "организовал работу "горячей линии" для консультирования граждан в связи с появлением в СМИ информации о заболеваниях детей энтеровирусной инфекцией, связанных с их пребыванием на турецких курортах".

"Просим обращаться на "горячую линию" в случаях появления признаков инфекционного заболевания у взрослых и детей, вернувшихся с отдыха в зарубежных странах", - говорится в сообщении ведомства.

Граждане, обратившиеся на "горячую линию", должны сообщить такую информацию, как "место отдыха в Турции, отель, дата возвращения (либо предполагаемого возвращения), состояние здоровья на момент возвращения (если уже вернулись), дата ухудшения самочувствия, симптомы заболевания, обращались ли за медпомощью во время отдыха либо по возвращении, наименование туроператора, а также наименование страховой компании, контактные данные".

Как уточнили в Роспотребнадзоре, номера телефонов для консультации в рамках "горячей линии", адреса консультационных центров и пунктов можно найти на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.

Консультацию также можно получить по бесплатному номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43.

Между тем жалобы российских туристов на вирус неизвестного типа в генконсульство РФ в турецкой Анталье не поступали.

"В связи с появившейся в СМИ информацией о вспышке заболеваемости вирусом на побережье турецкого Белека генеральное консульство России в Анталье сообщает, что, по данным профильных организаций Антальи, в период с 26 октября по 2 ноября зафиксирован ряд обращений туристов в лечебные учреждения региона с жалобами на высокую температуру и другие признаки инфекционного заболевания, в частности ротавирусной инфекции.

При этом, по мнению местных специалистов, массовой вспышки заболеваемости не наблюдается. Власти Антальи заверяют, что данная ситуация находится под контролем и при необходимости принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности туристов.

По телефону экстренной связи российского загранучреждения обращений по указанному вопросу не поступало", - отмечается в пресс-релизе.

"Генконсульство России в Анталье продолжит отслеживать данную ситуацию и в случае необходимости принимать меры консульского реагирования", - подчеркивается в тексте пресс-релиза.

/TOURBUS.RU