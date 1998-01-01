В октябре российский турпоток в Анталью вырос на 20%

При этом до доковидных рекордов россиян в Анталье еще очень далеко

По данным управления культуры и туризма провинции Анталья, в октябре 2024 года на курорты этой части Турции прибыли 2 060 433 иностранных туриста. Это на 9% больше, чем в октябре 2023 года, - сообщает сегодня АТОР.

По объемам иностранного турпотока в Анталье в октябре лидировала Германия: 593 051 визит. На третьем месте – Великобритания (189 116 визитов).

Россия в октябре в Анталье по количеству визитов на втором месте после Германии: 519 067 визитов, что на 20,4% больше, чем в октябре 2023 года (431 101 турист из России).

По итогам 10 месяцев 2024 года среди ключевых въездных рынков Антальи лидирует Россия: 3 764 693 визита – на 13,4% больше, чем в тот же период 2023 года (3 321 101 визит).

На втором месте по итогам января-октября – Германия с 3 298 154 визитов (+4,1% год к году), на третьем – Великобритания с 1 487 429 визитов (+19,6%).

Между тем, АТОР отмечает, что доковидные рекорды России в Анталье все еще не побиты. Более того, до них в целом, очень далеко: за 10 месяцев 2024 года в Анталью приехали на 30,5% меньше, чем в те же месяцы 2019 года (5 414 602 визита из РФ). Другие же въездные рынки главного турецкого пляжного курорта из ТОП-3 давно уже перекрыли свои показатели 2019 года.

Как сообщил руководитель компаниии «Спейс Тревел» Артур Мурадян, которого цитирует «Интерфакс», "От 2019 года показатели турпотока отстают на треть, и несмотря на оптимистичные заявления туристических властей страны, отельеры в массе своей жалуются на недостаточную или неравномерную загрузку.

Обилие перевозки и более сбалансированный подход отельеров к ценовой политике позволил заметно охладить цены на туры по сравнению с прошлым и позапрошлым годами. Однако слабый рубль все равно сделал отдых в Турции очень дорогим.

В результате это помешало достигнуть высоких показателей и в то же время переориентировало часть туристов на другие пляжные направления".





Эксперт добавил, что экономическая ситуация в самой Турции тоже является очень заметным фактором.

«Практически все расчеты в туризме переведены в евро, а среди отельеров все чаще говорят о трансформации системы "все включено" ради сокращения издержек», - пояснил он.

Кроме того, добавил г-н Мурадян, сохраняется проблема с платежами за рубежом, и в обозримой перспективе она не решится.

/TOURBUS.RU