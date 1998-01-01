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05 ноября
Проект tax free в России продлен сразу на три года
Ранее эксперимент продлевался ежегодно на каждый последующий год
Эксперимент по внедрению tax free в России, продолжающийся с 2018 года, планируется продлить еще на три года - до конца 2027 года. Соответствующее постановление утверждено правительством РФ.
Ранее эксперимент продлевался ежегодно на каждый последующий год, - сообщает «Интерфакс».
Tax free не действует при покупке подакцизных товаров, например, алкоголя и табачных изделий, а также не распространяется на любые товары, приобретенные в рамках интернет-торговли.
Ранее при продлении эксперимента Минпромторг РФ отмечал, что система tax free “положительно отразится на росте занятости в сфере розничной торговли, туристической индустрии, увеличении предпринимательской активности и производства отдельных видов товаров, востребованных у иностранных туристов, а также позволит продолжить развитие внутренней торговли в целом".
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