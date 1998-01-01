Cочи, Приэльбрусье, Шахдаг, Альпы — где этой зимой будут кататься российские горнолыжники

Спрос на горнолыжные туры по России растет, но его ограничивает нехватка соответствующей инфраструктуры, особенно отелей 4-5*. Из зарубежных курортов российские лыжники и сноубордисты чаще всего выбирают Шахдаг в Азербайджане, а в Европе – итальянские и французские Альпы, - сообщается сегодня в обзоре RTN.

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», к концу октября спрос на объекты размещения на популярных горнолыжных курортах России с декабря по март превышает прошлогодние показатели к аналогичному периоду на 8%. Наиболее заметный рост показывают Байкальск (курорт Гора Соболиная в Иркутской области), где объемы выросли в два раза, Манжерок в Горном Алтае – на 81%, кавказские курорты Домбай и Терскол – на 43% и 34% соответственно.

Поселки Краснодарского края Эсто-Садок и Красная Поляна суммарно подросли на 13%.

«Каждое десятое от всех бронирований по стране на декабрь-март – горнолыжные направления, и этот показатель сохраняется на уровне прошлого года», – уточнила глава пресс-службы «Островка» Анита Гусич.

Как отметил генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, сейчас продажи зарубежных горнолыжных курортов невелики: «Билеты на стыковочные рейсы в Альпы стоят минимум 100, а то и 120 тысяч рублей. Семья с ребенком уже не полетит. А на курортах стран СНГ недостаточно отельной базы.

Понятно, что большинство лыжников будут кататься в России. А здесь единственным регионом катания, который может сравниться с альпийскими, остается горный кластер Сочи».

По его словам, далее по востребованности с большим отрывом идут Архыз, Шерегеш, Домбай, Приэльбрусье, Апатиты в Мурманской области, Манжерок в Горном Алтае, Цейская долина в Северной Осетии, «Горный воздух» на Сахалине, Абзаково в Башкирии. Предпочтения туристов стабильны и по сравнению с прошлым годом не изменились.

«Номерной фонд в Красной Поляне практически не растет. Многие горнолыжники уже размещаются в Адлере, в 40 километрах от склонов. На подъемниках огромные очереди, на прошлые новогодние праздники 1 и 2 января на трассы допускали только проживающих на курорте. Думаю, так сделают и в этот раз. Все очень ждут открытия горнолыжного комплекса «Мамисон» в Северной Осетии.

Когда-нибудь, возможно, будут массово кататься на курорте «Ведучи» в Чечне или «Армхи» в Ингушетии, но пока там только начинает развиваться инфраструктура. На уже популярных курортах, например Архыз, строительство отелей идет медленно», – подчеркнул он.

В целом дефицит номерного фонда 4-5* на российских горнолыжных курортах u-y Мкртчян оценил в 200 отелей емкостью от 100 номеров каждый.

«В этом году бронируют с большей глубиной: продажи Красной Поляны стартовали 5 июня, сразу же стали бронировать номера и ски-пассы. Впрочем, далеко не каждый курорт объявляет ранние продажи со скидками: помимо Красной Поляны это делает Архыз. Поскольку дополнительных дней отдыха на 23 февраля и 8 марта не предусмотрено, загрузка по сезону равномерная. После 10 января цены упадут примерно в два раза и продажи пойдут без всплесков до конца марта. Гостиницы 2-3* подняли цены на 10-15%, отели 4-5* – на 20-25%», – заметил Алексан Мкртчян.

В компании «Русский Экспресс» горнолыжники чаще всего выбирают азербайджанский курорт Шахдаг.

«Направление для россиян безвизовое, прямые перелеты в Баку выполняются из 29 регионов.

Продажи стартовали еще в июле, и сегодня курорт активно продается, включая новогодний период», – говорит аналитик PR-службы Елизавета Тимошенко.

Из востребованных зарубежных направлений она упомянула сербский Копаоник – еще одна безвизовая страна для граждан РФ с прямыми перелетами в Белград из четырех городов.

«Во Францию и Италию перелеты только со стыковкой, стоимость зависит от авиакомпании и длительности пересадки.

При этом спрос на направления в этом году вырос. Все туристы, не имеющие визы, бронировали поездки заранее, так как срок оформления этим летом был увеличен. Для размещения чаще всего выбирают шале и апартаменты», – пояснила она.

Директор по рекламе компании PAC Group Надежда Найдис добавила, что спрос на горнолыжный отдых в этом году высокий – и на российские курорты, и на зарубежные.

«Бронируют Красную Поляну, Архыз, Шерегеш, Кировск, Домбай, Эльбрус и другие, но основной спрос приходится на Красную Поляну и близлежащие курорты.

Также видим растущий спрос на Шерегеш и Манжерок, но там есть сложности с наличием мест, в основном их бронируют сильно заранее. Российские горнолыжные курорты подорожали в этом году примерно на 10-15%», – рассказала она.

Из альпийских стран наиболее популярны Италия и Франция, чуть меньше запросов на Австрию и Швейцарию. Летят через Стамбул, Баку, Ереван и т. д.

/TOURBUS.RU