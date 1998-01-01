Санатории с 1 января должны будут платить туристический налог

Санатории России признаны участниками реестра классифицированных средств размещения и с 1 января 2025 года должны будут, как и отели, платить туристический налог по минимальной ставке, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии.

"Закон о введении на всей территории России туристического налога с объектов размещения принят в июле 2024 года. Обязательное условие – гостиничные объекты должны входить в реестр классифицированных средств размещения.

Санатории в этот реестр на момент принятия закона не входили и под турналог не подпадали.

Однако в конце октября в Налоговый кодекс были внесены поправки, которые предусматривают расширение числа плательщиков туристического налога, включая средства размещения, в которых оказываются услуги по предоставлению мест для временного проживания в составе услуг по санаторно-курортному лечению", - говорится в сообщении.



Для отелей и других объектов размещения в 2025 году ставка туристического налога установлена в размере 1%, но не менее 100 рублей за день проживания, с последующим увеличением до максимальных 5% в 2029 году. Санатории подлежат обложению турналогом по минимальной ставке 100 рублей в день.



Как пояснил руководитель юридического отдела РСТ Илья Курский, отраслевой союз последовательно придерживался позиции, что санатории не должны облагаться этим налогом.

"РСТ много раз обсуждали эту тему с Минэкономразвития, доказывая, что санатории – не просто средства размещения, они выполняют важную социальную роль и имеют другой функционал. Туда едут не отдыхать, а восстанавливать здоровье после серьезных заболеваний, с хроническими болезнями наиболее уязвимые и льготные группы населения.

Мы указывали на добровольность включения санаториев в реестр классифицированных средств размещения, а также на несоразмерность ставки в 100 рублей, которая приведет к дальнейшему удорожанию санаторного лечения.

Кроме того, аналогичную работу, насколько нам известно, вела ТПП РФ, а также ряд региональных профильных ассоциаций. Например, Анапская региональная курортная ассоциация направила соответствующее обращение главе ФНС России", - цитирует его пресс-служба РСТ.



Тем не менее, по его словам, поправка появилась уже после второго чтения законопроекта.

Вводимый туристический налог, по мнению участников рынка, может значительно увеличить фискальную нагрузку на легальный гостиничный и санаторный бизнес.



"Ключевая проблема, о которой мы говорили на протяжении нескольких лет, пока шел эксперимент по взиманию курортного сбора, сохранила свое присутствие и в туристическом налоге. Налог по-прежнему никак не касается огромного числа средств размещения, находящихся в теневой зоне экономики.

На частный сектор, доля которого в отдельных регионах превышает численность официально работающих гостиниц и санаториев, по-прежнему никаких фискальных мер распространяться не будет", - цитирует пресс-служба РСТ его президента Илью Уманского.

/TOURBUS.RU

