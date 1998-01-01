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05 ноября
Санатории с 1 января должны будут платить туристический налог
Профессионалы туризма выступают против приравнивания лечебно-оздоровительных комплексов к гостиницам
Санатории России признаны участниками реестра классифицированных средств размещения и с 1 января 2025 года должны будут, как и отели, платить туристический налог по минимальной ставке, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии.
"Закон о введении на всей территории России туристического налога с объектов размещения принят в июле 2024 года. Обязательное условие – гостиничные объекты должны входить в реестр классифицированных средств размещения.
Санатории в этот реестр на момент принятия закона не входили и под турналог не подпадали.
Однако в конце октября в Налоговый кодекс были внесены поправки, которые предусматривают расширение числа плательщиков туристического налога, включая средства размещения, в которых оказываются услуги по предоставлению мест для временного проживания в составе услуг по санаторно-курортному лечению", - говорится в сообщении.
Мы указывали на добровольность включения санаториев в реестр классифицированных средств размещения, а также на несоразмерность ставки в 100 рублей, которая приведет к дальнейшему удорожанию санаторного лечения.
Кроме того, аналогичную работу, насколько нам известно, вела ТПП РФ, а также ряд региональных профильных ассоциаций. Например, Анапская региональная курортная ассоциация направила соответствующее обращение главе ФНС России", - цитирует его пресс-служба РСТ.
Вводимый туристический налог, по мнению участников рынка, может значительно увеличить фискальную нагрузку на легальный гостиничный и санаторный бизнес.
На частный сектор, доля которого в отдельных регионах превышает численность официально работающих гостиниц и санаториев, по-прежнему никаких фискальных мер распространяться не будет", - цитирует пресс-служба РСТ его президента Илью Уманского.
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