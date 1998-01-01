Oman Air начала полеты между Москвой и Маскатом

Сейчас рейсы выполняются трижды в неделю, в декабре их число увеличится вдвое

Авиакомпания Oman Air начала полеты между Москвой и столицей Омана Маскатом, рейсы выполняются трижды в неделю.

С конца декабря перевозчик планирует увеличить частоту до шести рейсов в неделю. К началу полетов было приурочено официальное открытие туристического офиса Султаната Оман в России, который будет помогать туроператорам рекламировать не слишком пока известное туристам направление на российском рынке, - сообщает пресс-служба РСТ.

«Долгое время российские туроператоры самостоятельно продвигали направление, но теперь пришла наша очередь поддержать их. Необходимо донести информацию о стране до российских туристов. Оман – нетипичное для Ближнего Востока, самобытное и все еще малоизвестное направление.

Страна подходит семьям, парам, индивидуальным путешественниками, спортивным, экстремальным, деловым туристам, любителям экскурсионного отдыха и гастрономии», – сказала на открытии глава офиса Регина Рудакова.

Она подчеркнула, что это очень безопасное направление: по версии The Travel and Tourism Competitiveness Report, в 2019 году Оман занял второе место в рейтинге конкурентоспособности стран по безопасности.

Региональный менеджер Oman Air в Азиатско-Тихоокеанском регионе Дмитрий Капарулин сообщил, что с 29 октября возобновлено прямое авиасообщение между Максатом и Москвой с частотой трижды в неделю.

«С 1 декабря мы увеличиваем количество рейсов до пяти, а с конца декабря будем летать шесть дней в неделю», – уточнил он.

Коммерческий представитель Oman Air в России Маргарита Полякова сообщила, что для туроператоров действуют специальные тарифы: перелет в оба конца стоит 45-50 тысяч рублей. И от 60 тысяч обойдутся билеты в страны Юго-Восточной Азии со стыковкой в Маскате.

По ее словам, доля туристов, вылетающих непосредственно в Оман, составляет 10-15%, в высокий сезон – Новый год и каникулы – около 20%, остальные – транзитные пассажиры. Сейчас уже практически распроданы билеты на новогодние каникулы.

«В перспективе, когда направление вырастет в объемах, обсудим с туроператорами блочную перевозку», – заметила г-жа Полякова.

Генеральный директор компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов добавил, что появление нового рейса всегда вызывает интерес туристов, а открытия турофиса в России давно ждали.

«Нам очень не хватает совместного продвижения. Пока наши менеджеры не столько продают Оман, сколько подробно рассказывают туристам, что это вообще за страна и зачем туда ехать. У Омана большой потенциал на нашем рынке», – говорит эксперт.

Он также отметил, что направление очень подходит для MICE-мероприятий, прежде всего инсентива: «Там мало кто бывал, людям интересно увидеть что-то новое, а Оман предлагает множество вариантов развлечений и достопримечательностей, мальдивские пляжи, пустыню, каньоны, арабские форты и бескрайние пальмовые рощи».

Как предполагает генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян, открытие турофиса позволит Оману конкурировать за российских туристов с другими странами Персидского залива, в первую очередь, Катаром и Бахрейном.

Россияне могут въезжать в Оман без визы на 14 дней.

В 2023 году Оман посетили 50 тыс. российских туристов. Турофис рассчитывает увеличить турпоток до 100 тыс. в год.