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01 ноября
Туризм: Происшествия
Прокуратура запросила 8 лет руководителю фирмы “"Колибри-Тур"/ Российских туристов избили рядом с отелем в Турции/ Сотрудники тюменской турфирмы похитили 15 млн рублей из госбюджета
Прокуратура запросила 8 лет лишения свободы руководителю фирмы “"Колибри-Тур"
Прокуратура Москвы запросила 8 лет лишения свободы для руководителя турфирмы, по вине которого детей выселили из отеля в Турции летом 2023 года, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Как отметили в прокуратуре, подсудимый, являясь фактическим руководителем ООО "Колибри-Тур МСК" и подконтрольного ему ИП Маркина осуществлял предпринимательскую деятельность в нарушение требований законодательства.
Он знал, что организации не являются туроператорами и не обладают законными основаниями по реализации комплексных туров.
Также сведения о компаниях не были внесены в Единый федеральный реестр туроператоров.
В августе 2023 года российских детей и вожатых раньше срока выселили из лагеря "Колибри" на курорте Кемер в Турции.
"Получив в соответствии с заключенными гражданско-правовыми договорами денежные средства от граждан, но, не намереваясь выполнять их условия в полном объеме, обвиняемый не осуществил оплату проживания в гостиничных номерах детей в возрасте от 6 до 17 лет, а также обратных авиабилетов в Москву, что привело к выселению несовершеннолетних из отеля на территории иностранного государства в ночное время и поставило детей в опасное для жизни положение", - подчеркнули в прокуратуре.
От действий злоумышленника пострадало 40 граждан, общий ущерб превысил 3,9 млн рублей.
Российских туристов избили рядом с отелем в Турции
Неизвестные на скутере напали на российских туристов, возвращавшихся из ресторана в отель в турецком Геджеке, пострадали двое путешественников, сообщили порталу в страховой компании "ЕВРОИНС Туристическое Страхование".
"Четверо российских туристов возвращались ночью из ресторана в отель. По пути к ним подъехали неизвестные парни на скутере и напали на застрахованных, произошла драка. На место происшествия вызвали полицию, а туристы были госпитализированы", - рассказали в компании.
Как отметили в "ЕВРОИНС Туристическое Страхование", у одного из россиян выявлен перелом нижнего конца лучевой кости, а также ссадины по телу, другая туристка жаловалась на боль и отек колена, ей поставили диагноз "неуточненное заболевание мягких тканей".
Ранее СМИ сообщали, что нападение на две супружеские пары произошло неподалеку от их гостиницы Rixos Premium Göcek 5*. По словам туристов, нападавшие были в состоянии алкогольного опьянения.
Сотрудники тюменской турфирмы похитили 15 млн рублей из госбюджета
В Тюменской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудников одной из туристических фирм по подозрению в похищении более 15 млн рублей из бюджета, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
По версии следствия, подозреваемые предоставляли ложные сведения в Ростуризм о продаже туристических путевок. Таким образом были похищены бюджетные средства, выделенные в качестве субсидии на реализацию нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
Ущерб бюджету Тюменской области составил более 15 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
Эта статья предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.
/TOURBUS.RU