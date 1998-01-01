Майя Ломидзе: Доля туроператоров на рынке выездного туризма выросла до 80%

Доля туристов, которые отправляются отдыхать с помощью туроператоров, выросла в последние годы и на внутреннем, и на выездном рынках: на массовых российских направлениях она составляет 30%, на выездных – 80%, сообщила вчера на пресс-конференции в Москве исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Количество туристов у туроператоров растет, доля туроператорская растет, в том числе, на внутреннем рынке. Это нехарактерная история, потому что мы много раз говорили, что туроператорский сегмент на внутреннем рынке во всем мире небольшой, он в лучшем случае достигает 10%.

У нас организованный сегмент вырос до 30% на некоторых направлениях. В среднем по стране, безусловно, это будут 15−20%, но на массовых направлениях до 30% увеличилась доля", - рассказала она.



По словам эксперта, после пандемии туристы поняли, что проще доверить свой отдых профессионалу, который, если что, возьмет на себя решение всех возникающих проблем и на месте отдыха, и с возвращением на родину.

"И, как вы знаете, несмотря на довольно жесткие условия, в которых находился рынок, с 2020 года у нас не произошло ни одного чудовищного, скандального банкротства туроператора по вине самого туроператора. То есть, был кейс, но там произошла трагическая история с владельцем компании.

И, видимо, это тоже служит подтверждением для наших клиентов, что туроператору можно доверять и даже лучше доверить туроператору, куда бы ты ни отправлялся", - пояснила Ломидзе.



Эксперт напомнила, что до начала пандемии коронавируса была заметна тенденция сокращения доли туроператоров в туризме за рубеж – на всех направлениях росло число самостоятельных туристов.

"В 2019 году доля туроператорского сегмента сократилась на некоторых направлениях до 40%.

Сейчас мы видим другую картину. В выездном туризме более 80% - это организованные туристы. Такой доли туроператорского сегмента в выездном туризме с 2019 года еще ни разу не было", - сказала г-жа Ломидзе.



Самостоятельно, по ее словам, продолжают путешествовать за рубеж те, у кого есть карты международных платежных систем, и они имеют возможность самостоятельно бронировать услуги.



Майя Ломидзе добавила, что еще один фактор, подтверждающий растущее доверие к туроператорам, - это глубина бронирования туров.

"Если бы у туристов была хотя бы тень сомнения, что компания может исчезнуть, отдых может сорваться, деньги потеряются и так далее, не бронировали бы они за 180 дней до поездки. Поэтому объективно потребительское поведение приводит нас к выводу, что доверие к туроператорскому сегменту выросло.

И именно поэтому доля организованного туризма, в том числе, внутри страны, увеличилась с 2020 года", - подчеркнула представитель АТОР.



Также г-жа Ломидзе сообщила, что глубина бронирования туров на многих направлениях в этом году выросла до 150-180 дней, хотя в 2022-2023 году чаще всего не превышала месяц.

/TOURBUS.RU

