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01 ноября
Майя Ломидзе: Доля туроператоров на рынке выездного туризма выросла до 80%
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Доля туристов, которые отправляются отдыхать с помощью туроператоров, выросла в последние годы и на внутреннем, и на выездном рынках: на массовых российских направлениях она составляет 30%, на выездных – 80%, сообщила вчера на пресс-конференции в Москве исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
"Количество туристов у туроператоров растет, доля туроператорская растет, в том числе, на внутреннем рынке. Это нехарактерная история, потому что мы много раз говорили, что туроператорский сегмент на внутреннем рынке во всем мире небольшой, он в лучшем случае достигает 10%.
У нас организованный сегмент вырос до 30% на некоторых направлениях. В среднем по стране, безусловно, это будут 15−20%, но на массовых направлениях до 30% увеличилась доля", - рассказала она.
И, видимо, это тоже служит подтверждением для наших клиентов, что туроператору можно доверять и даже лучше доверить туроператору, куда бы ты ни отправлялся", - пояснила Ломидзе.
Сейчас мы видим другую картину. В выездном туризме более 80% - это организованные туристы. Такой доли туроператорского сегмента в выездном туризме с 2019 года еще ни разу не было", - сказала г-жа Ломидзе.
Майя Ломидзе добавила, что еще один фактор, подтверждающий растущее доверие к туроператорам, - это глубина бронирования туров.
И именно поэтому доля организованного туризма, в том числе, внутри страны, увеличилась с 2020 года", - подчеркнула представитель АТОР.
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