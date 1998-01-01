Air Arabia впервые начнет рейсы из Екатеринбурга в Абу-Даби

Авиакомпания Air Arabia с 27 декабря начнет выполнять полеты по маршруту Абу-Даби - Екатеринбург, сообщает пресс-служба аэропорта "Кольцово".

Рейсы запланированы по вторникам и пятницам на самолетах Airbus A320 вместимостью до 179 пассажиров. Время в пути составит около 5 часов 20 минут.

Как отмечается в сообщении, за счет нового направления появятся дополнительные стыковки из Екатеринбурга на Шри-Ланку, в Индию и Непал, а также в другие страны Ближнего Востока.



В августе прошлого года сообщалось, что перевозчик планировал запустить рейсы Абу-Даби - Екатеринбург с октября 2023 года.

В пресс-службе "Кольцово" "Интерфаксу" уточнили, что ранее Air Arabia полеты по этому маршруту не осуществляла.

Согласно расписанию аэропорта, в настоящее время из Екатеринбурга в Абу-Даби рейсы не выполняются. Этот город станет третьим в ОАЭ, куда будут выполняться полеты из Екатеринбурга. В Дубай летают Flydubai и "Уральские авиалинии", в Шарджу - Air Arabia.





Ранее сообщалось, что Air Arabia со 2 октября возобила полеты из Шарджи в Самару .

Рейсы выполняются три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам. Время вылета из Самары - 0:40, прибытие в аэропорт Шарджи - 5:20.

Согласно текущему сезонному расписанию, до конца марта 2025 года Air Arabia будет единственным перевозчиком, выполняющим полеты по этому направлению.

Авиакомпания открыла регулярные рейсы по маршруту Шарджа - Самара - Шарджа в октябре 2014 года. До открытия нового рейса полеты из Самары осуществлялись только в один город ОАЭ - Дубай.



Авиакомпания Air Arabia с конца октября также увеличила количество рейсов из Казани в Шарджу до 14 в неделю в рамках зимнего расписания.

Кроме того, в этом году Air Arabia начнет выполнять транзитные рейсы из Казани со стыковкой в аэропорту Шарджи по двум новым маршрутам - в Вену и на Мальдивы. Перелеты в аэропорт Мале на Мальдивах будут осуществляться ежедневно с 27 октября, рейсы в Вену авиакомпания запустит с 20 декабря.

Air Arabia с переходом на зимнее расписание 27 октября добавила и четвертый рейс в день между Москвой и Шарджей, сообщила ранее пресс-служба аэропорта Домодедово.

«С 27 октября перевозчик выполняет не три, а четыре ежедневных рейса между Россией и эмиратом. Увеличение частоты перелетов связано с ростом пассажиропотока. В 2024 году возросло число обслуженных пассажиров на маршрутах в Объединенные Арабские Эмираты.

Пассажиропоток в Шарджу увеличился на 12%», - говорится в сообщении.



В 2023 году, по данным Погранслужбы ФСБ РФ, ОАЭ посетили 1,7 млн россиян, в том числе 1,3 млн – с туристическими целями.

Парк Air Arabia Group состоит из 74 самолетов A320 и A321 neo-LR.

/TOURBUS.RU