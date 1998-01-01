|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
31 октября
Росавиация продлила ограничение на полеты на Ближнем Востоке до 24 ноября
Ранее разрешение выполнять полеты в/через Израиль, Ирак и Иран только в период с 9:00 до 19:00 было введено до 3 ноября
Росавиация продлила до 24 ноября действие NOTAM, рекомендующего российским авиакомпаниям выполнять полеты в/через Израиль, Ирак и Иран только в период с 9:00 до 19:00 мск, сообщил "Интерфакс" .
Напомним, что 1 октября Иран атаковал Израиль сотнями ракет. Росавиация сперва рекомендовала авиакомпаниям воздержаться от полетов в эти две страны и Ирак, а также через их воздушное пространство.
Позднее ведомство смягчило ограничения, разрешив выполнять рейсы с 09:00 до 19:00 мск. Ограничения действовали до 3 ноября.
"Авиакомпании группы Lufthansa - Austrian Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa и SWISS - решили продлить приостановку полетов в Тель-Авив до 25 ноября 2024 года включительно", - говорится в сообщении группы.
Рейсы Eurowings в Тель-Авив, как было объявлено ранее, приостановлены до 30 ноября.
Также Lufthansa до конца текущего года не будет летать в Тегеран (Иран) и Бейрут (Ливан).
Американская авиакомпания Delta Air Lines в свою очередь сообщила, что ввиду эскалации конфликта на Ближнем Востоке прекращает полеты между Нью-Йорком и Тель-Авивом до 31 марта следующего года.
Авиакомпания отмечает, что оповестила пассажиров об отмене рейсов. Они могут забронировать билеты на доступные даты (вплоть до 1 июля 2025 года).
Ранее авиакомпания сообщала о приостановке авиасообщения с Израилем до конца 2024 года.
Авиакомпания-лоукостер Wizz Air, ранее приостановившая полеты в Тель-Авив, продлила мораторий почти на три месяца, до 14 января.
По словам представителей Wizz Air, пассажирам, которых это затронуло, предлагается компенсация в виде кредитов Wiz Credits или возврата стоимости билета, а также бесплатная смена рейса.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2024 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72