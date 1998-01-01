Росавиация продлила ограничение на полеты на Ближнем Востоке до 24 ноября

Ранее разрешение выполнять полеты в/через Израиль, Ирак и Иран только в период с 9:00 до 19:00 было введено до 3 ноября

Росавиация продлила до 24 ноября действие NOTAM, рекомендующего российским авиакомпаниям выполнять полеты в/через Израиль, Ирак и Иран только в период с 9:00 до 19:00 мск, сообщил "Интерфакс" .

Напомним, что 1 октября Иран атаковал Израиль сотнями ракет. Росавиация сперва рекомендовала авиакомпаниям воздержаться от полетов в эти две страны и Ирак, а также через их воздушное пространство.

Позднее ведомство смягчило ограничения, разрешив выполнять рейсы с 09:00 до 19:00 мск. Ограничения действовали до 3 ноября.



Прямые рейсы из РФ есть в Тель-Авив и Тегеран, через небо Ирана российские авиакомпании летают в ОАЭ, через Ирак - на Сейшелы.



Между тем в понедельник Deutsche Lufthansa сообщила о том, что по-прежнему не будет летать в Израиль.

"Авиакомпании группы Lufthansa - Austrian Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa и SWISS - решили продлить приостановку полетов в Тель-Авив до 25 ноября 2024 года включительно", - говорится в сообщении группы.

Рейсы Eurowings в Тель-Авив, как было объявлено ранее, приостановлены до 30 ноября.

Также Lufthansa до конца текущего года не будет летать в Тегеран (Иран) и Бейрут (Ливан).

Американская авиакомпания Delta Air Lines в свою очередь сообщила, что ввиду эскалации конфликта на Ближнем Востоке прекращает полеты между Нью-Йорком и Тель-Авивом до 31 марта следующего года.

Авиакомпания отмечает, что оповестила пассажиров об отмене рейсов. Они могут забронировать билеты на доступные даты (вплоть до 1 июля 2025 года).

Ранее авиакомпания сообщала о приостановке авиасообщения с Израилем до конца 2024 года.

Авиакомпания-лоукостер Wizz Air, ранее приостановившая полеты в Тель-Авив, продлила мораторий почти на три месяца, до 14 января.

По словам представителей Wizz Air, пассажирам, которых это затронуло, предлагается компенсация в виде кредитов Wiz Credits или возврата стоимости билета, а также бесплатная смена рейса.

/TOURBUS.RU