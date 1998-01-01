Круизные операторы с оптимизмом завершают речную навигацию

Все круизные операторы в ближайшие три недели завершат речную навигацию 2024 года, в то же время бронирования круизов на 2025 год идут активнее прошлогодних, сообщают «Интерфакс» и Российский союз туриндустрии.

"На этот момент мы опережаем показатели прошлого года на 5-7%. Примерно 20% загрузки будущей навигации уже есть", - рассказал руководитель отдела продаж туроператора "Донинтурфлот" Александр Шкарупин.



По словам заместителя генерального директора компании "ВодоходЪ" Ильи Суховольского, на конец октября продажи круизов на 2025 год по акции раннего бронирования выше на 17%, чем в аналогичный период прошлого года.

"Но надо учитывать, что в 2024 году на реках России под нашим флагом работало 25 теплоходов, а в 2025 будет 27.

Увеличение предложения влияет на динамику продаж круизов следующей навигации. На будущий год забронировано и оплачено 16% от общего плана продаж", - пояснил он.



Коммерческий директор пермской компании "Кама Трэвел" Дмитрий Корековцев отметил, что раннее бронирование в этом сезоне началось более активно, чем в предыдущем.

"Думаю, к Новому году мы продадим не менее 40% от всего объема. Уже второй год наблюдаем смещение продаж, когда подавляющая часть кают по раннему бронированию приобретается летом и ранней осенью, а в ноябре-декабре уже тихо", - рассказал он.



Как отметили эксперты, самые низкие цены на речные круизы выставляются по акциям раннего бронирования. Так, туристы могут не только сэкономить в моменте до 15%, но и подстраховаться от возможного подорожания из-за роста цен на топливо и других причин. Также существенно ниже цены на круизы на низкие даты и по краям сезона.



По данным РСТ, наиболее популярные направления – круизы до Казани, Астрахани, Волгограда, Нижнего Новгорода, из Москвы в Карелию, круизы в Санкт-Петербург из разных городов России.



В речные круизы в этом году отправились более 500 тыс. человек, это на 20% больше, чем за навигацию 2023 года, сообщил ранее замруководителя Росморречфлота Константин Анисимов, выступавший на II Всероссийском морском конгрессе в Москве.

По словам г-на Анисимова, росту круизного пассажиропотока в этом году способствовал хороший спрос, а также благоприятная погода и затянувшееся во многих регионах лето.

"В среднем ежегодный рост спроса на речные круизы с 2022 года составляет не менее 20-30%", - уточнил он.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено турооператором "Созвездие"

