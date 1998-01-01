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31 октября
Круизные операторы с оптимизмом завершают речную навигацию
Бронирования круизов на 2025 год идут активнее прошлогодних
Все круизные операторы в ближайшие три недели завершат речную навигацию 2024 года, в то же время бронирования круизов на 2025 год идут активнее прошлогодних, сообщают «Интерфакс» и Российский союз туриндустрии.
"На этот момент мы опережаем показатели прошлого года на 5-7%. Примерно 20% загрузки будущей навигации уже есть", - рассказал руководитель отдела продаж туроператора "Донинтурфлот" Александр Шкарупин.
Увеличение предложения влияет на динамику продаж круизов следующей навигации. На будущий год забронировано и оплачено 16% от общего плана продаж", - пояснил он.
По словам г-на Анисимова, росту круизного пассажиропотока в этом году способствовал хороший спрос, а также благоприятная погода и затянувшееся во многих регионах лето.
"В среднем ежегодный рост спроса на речные круизы с 2022 года составляет не менее 20-30%", - уточнил он.
/TOURBUS.RU
Фото предоставлено турооператором "Созвездие"
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