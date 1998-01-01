Сангаджи Тарбаев: «Предложение ввести туристический сбор с каждого выездного турпродукта я считаю весьма спорным»

Глава Комитета по туризму Госдумы не поддержал предложение президента РСТ по изменению системы фингарантий

Как сообщает информагентство «Москва», председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической индустрии Сангаджи Тарбаев не поддержал введение дополнительного сбора с граждан при покупке туров за границу.

Об этом он рассказал агентству, комментируя соответствующие предложения президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Ильи Уманского.

Как мы сообщали ранее, президент РСТ Илья Уманский предложил, в рамках реформирования системы фиргарантий, ввести сбор (не более ста рублей) при покупке туров за границу. Средства от этого сбора предполагается направить в новый госфонд, что позволит государству взять на себя гарантии перед туристами в случае форс-мажорных обстоятельств.

Также, по словам г-на Уманского, дивиденды от средств, накопленных в этом фонде, можно было бы использовать для развития инфраструктуры внутреннего туризма.

«РСТ были высказаны предложения по вопросу реформирования механизма финансовых гарантий деятельности туроператоров. Я согласен с позицией предпринимательского сообщества, что механизм финансовых гарантий деятельности туроператоров требует доработки. Но при этом не все предложения, озвученные турбизнесом, могут и должны быть реализованы.

Предложение ввести туристический сбор в государственный внебюджетный фонд с каждого реализованного выездного турпродукта, который оплачивал бы потребитель по аналогии с туристическим налогом, я считаю весьма спорным», – сказал Тарбаев.

Депутат объяснил, что, согласно ст. 418.2 Налогового кодекса РФ, налогоплательщиками туристического налога признаются организации и физические лица, оказывающие услуги, а не получатели этих услуг.

«Механизм финансовых гарантий предполагает страхование как раз интересов туриста от рисков, связанных с предпринимательской деятельностью туроператоров. Заключив договор о реализации туристского продукта, турист уже вправе рассчитывать на предоставление ему соответствующего уровня услуг.

А возложение на него дополнительной обязанности оплачивать риски деятельности туроператора противоречат логике предпринимательской деятельности», – пояснил г-н Тарбаев.

Он добавил, что каждый туроператор платит отчисления в фонд персональной ответственности, средства которого расходуются объединением туроператоров в сфере выездного туризма на возмещение реального ущерба туристам или иным заказчикам, если денежных средств страховщика или гаранта окажется недостаточно.

«Идея создания отдельного внебюджетного фонда заслуживает внимания и может поддержана. Но его формирование должно осуществляться за счет средств, перечисляемых туроператорами, а не туристами. Размеры и сроки этих отчислений следует дополнительно проработать с представителями обеих палат парламента, правительства РФ, предпринимательского и экспертного сообществ», – уточнил парламентарий.

Кроме того, по его словам, российская государственная политика направлена в первую очередь на развитие и стимулирование роста внутреннего и въездного туризма.

«Смягчение требований к выездному туризму может способствовать росту турпотока в зарубежные государства, но при этом увеличивать риски наших туристов, а также косвенно способствовать потере части доходов отечественной туротраслью.

При решении вопроса о реформировании фондов ответственности туроператоров мы, как депутаты Государственной думы, будем руководствоваться интересами наших граждан и целями российского государства», – заключил глава думского комитета.

/TOURBUS.RU