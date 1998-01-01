|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
30 октября
Горячие авиановости
"Ютэйр" зимой полетит из Москвы по 10 зарубежным маршрутам/ Azur air не может вылететь из Иркутска в Паттайю из-за отсутствия разрешения на посадку/ Red Wings начала рейсы из Самары на Шри-Ланку
"ЮТэйр" в осенне-зимнем расписании планирует рейсы из Москвы по 10 зарубежным направлениям
Авиакомпания "ЮТэйр" в осенне-зимнем расписании из Москвы будет летать по 28 маршрутам, сообщила пресс-служба авиакомпании.
Azur air не может вылететь из Иркутска в Паттайю из-за отсутствия разрешения на посадку
Отсутствие разрешения на посадку стало причиной задержки вылета рейса авиакомпании Azur air из Иркутска в Паттайю (Таиланд), сообщили "Интерфаксу" в представительстве авиаперевозчика в Иркутске в среду.
Авиакомпания Red Wings с 29 октября запустила прямые рейсы между Самарой и Матталу (Шри-Ланка), сообщила пресс-служба самарского аэропорта "Курумоч".
Парк перевозчика сформирован из 20 региональных самолетов Superjet 100, трех дальнемагистральных Boeing-777, двух Ту-204/214.
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2024 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72