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30 октября
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"Ютэйр" зимой полетит из Москвы по 10 зарубежным маршрутам/ Azur air не может вылететь из Иркутска в Паттайю из-за отсутствия разрешения на посадку/ Red Wings начала рейсы из Самары на Шри-Ланку


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"ЮТэйр" в осенне-зимнем расписании планирует рейсы из Москвы по 10 зарубежным направлениям

Авиакомпания "ЮТэйр" в осенне-зимнем расписании из Москвы будет летать по 28 маршрутам, сообщила пресс-служба авиакомпании.
В частности, планируются полеты по 10 зарубежным направлениям: в Дубай (ОАЭ), Баку, Нахичевань, Гянджу (Азербайджан), Ереван (Армения), Ташкент, Самарканд, Бухару, Фергану (Узбекистан), Душанбе (Таджикистан).

В осенне-зимнем сезоне также с высокой частотой будут осуществляться полеты на Северный Кавказ: в Минеральные Воды, Владикавказ, Махачкалу и в Грозный.
Кроме того, будут рейсы в Сочи, Санкт-Петербург, Уфу, Самару, Сыктывкар, Нарьян-Мар, Усинск и Ухту, Тюмень, Красноярск, Сургут, Ханты-Мансийск, Когалым и Ноябрьск.
В маршрутной сети "ЮТэйр" - более 120 направлений.

Azur air не может вылететь из Иркутска в Паттайю из-за отсутствия разрешения на посадку

Отсутствие разрешения на посадку стало причиной задержки вылета рейса авиакомпании Azur air из Иркутска в Паттайю (Таиланд), сообщили "Интерфаксу" в представительстве авиаперевозчика в Иркутске в среду.
"Причина не поменялась - отсутствие разрешения на посадку в другой стране. Вылет рейса несколько раз был перенесен", - сказал собеседник агентства.

По его словам, изначально вылет был запланирован на 29 октября в 22:20 (17:20 мск), затем перенесен на 14:00 (9:00 мск) 30 октября, после - на 17:00 (12:00 мск) этого же дня. Сейчас ожидаемое время вылета - 00:30 (19:30 мск) 31 октября.
Представитель авиакомпании отметил, что пассажирам были предоставлены напитки и питание, желающие были размещены в гостиницах.


Red Wings начала рейсы из Самары на Шри-Ланку

Авиакомпания Red Wings с 29 октября запустила прямые рейсы между Самарой и Матталу (Шри-Ланка), сообщила пресс-служба самарского аэропорта "Курумоч".
Рейсы запланированы с частотой один раз в 10 дней. Продолжительность полета - 8 часов.
По информации онлайн-табло аэропорта "Курумоч", для перевозки пассажиров будут использоваться Boeing-777.

Red Wing входит в число крупнейших авиакомпаний РФ, базируется в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и в аэропорту Махачкалы.

Парк перевозчика сформирован из 20 региональных самолетов Superjet 100, трех дальнемагистральных Boeing-777, двух Ту-204/214.
/TOURBUS.RU



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