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В Индонезии - новый министр туризма

Туроператоры ожидают, что г-жа Видиянти Путри Вардхана вновь откроет в России турофис Индонезии и поможет решению вопросов с платежами и авиаперелетами

По информации АТОР, в Индонезии назначен новый министр туризма — г-жа Видиянти Путри Вардхана (на фото).

СМИ сообщают, то Новый министр туризма Индонезии ставит своей целью трансформировать туристическую отрасль страны . Среди инициатив – популяризация малоизвестных регионов Индонезии, развитие культурного туризма, внедрение искусственного интеллекта для помощи туристам, модернизация существующей туристической инфраструктуры и многое другое.

АТОР собрал мнения представителей российского турбизнеса относительно внедрения новых решений, способных привести к росту турпотока из РФ в Индонезию.

Первое, на что обращают внимание туроператоры – необходимость более активного продвижения туристических возможностей Индонезии на российском туррынке.

Решить эту проблему, по мнению экспертов, сможет возобновление работы в России туристического офиса Индонезии, закрытого в 2022 году.

Речь идет о VITO Russia, которые были официальным представительством Министерства туризма Индонезии в России и обеспечивали коммуникации между бизнесом, СМИ и официальными структурами Индонезии. Именно этого сейчас и не хватает туроператорам.

Еще три вопроса, которые являются сдерживающими фактором для более динамичного роста российского турпотока в Индонезию – платежи, перелеты, визовый режим.

Очевидно, что подобные вопросы не находятся в сфере решений министра, но туроператоры надеются на помощь Видиянти Путри Варданы в донесении информации до правительства.

Все опрошенные туроператоры хотят, чтобы в Индонезии заработали карты платежной системы «Мир». В Индонезии давно рассматривают возможность оплаты картой «Мир» на Бали, учитывая популярность острова среди россиян. Но пока процесс так и находится в стадии обсуждения.

В принимающей компании Bounty Bali Tours также просят министра туризма посодействовать в вопросfх внедрения альтернативной SWIFT системы переводов между Индонезией и Россией.

Авиасообщение заботит туроператоров, пожалуй, даже больше, чем карты «Мир».

«Главный вопрос сейчас – наличие прямых рейсов. Долгожданный запуск рейсов «Аэрофлота» – отличное начало. Было бы хорошо расширить объемы, в том числе, и за счет индонезийских перевозчиков, например, Garuda Indonesia. Хотя, расширение авиасообщения не входит в круг прямых обязанностей Министерства туризма», – отметили в Space Travel.

В PAC Group тоже говорят о необходимости увеличения объемов прямой перевозки и обращают внимание на визовый режим, как фактор сдерживающий более динамичный рост турпотока из РФ в Индонезию.

«Отмена виз для граждан РФ простимулирует спрос. Пока россиянам для въезда в Индонезию нужна виза. Оформляют ее в аэропорту прилета или заранее», – говорят в PAC Group.

Напомним, летом текущего года вопрос с безвизом уже поднимался экс-министром туризма Индонезии Сандиага Уно.

Расширение географии путешествий по Индонезии – еще один вопрос, на который, по мнению российских туроператоров, необходимо обратить внимание новому министру туризма.

«Мы с нетерпением ждем новых инициатив по развитию туризма во всех регионах Индонезии, ведь в этой стране так много достойных внимания регионов и потрясающих островов. Индонезии необходимо больше продвигать другие регионы, помимо Бали, популярность которого привела к заслуженному, но уже избыточному турпотоку», – считают в ITM group.

/TOURBUS.RU