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30 октября
Travelline: Среди российских новогодних направлений лидируют Сочи, Петербург и Москва

Наиболее подорожало новогоднее размещение в Татарстане, Владимирской и Нижегородской областях


 

Спрос на бронирования отелей в новогодние праздники вырос на большинств внутренних направлений, лидеры по объемам -  Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург, а по динамике роста среди всех регионов лидирует Крым, следует из данных сервиса для отелей Travelline, которые приводят «Интерфакс» и РСТ.

 

"Тройка внутренних направлений-лидеров по спросу россиян на новогодние каникулы остается неизменной, но их места в рейтинге меняются. Последние два года лидировала Москва с долей примерно 22% от всех бронирований, на втором месте был Санкт-Петербург (14%), на третьем – Краснодарский край (13%).

Сейчас бронирования на период с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 возглавляет Краснодарский край, почти удвоивший свою долю (23%).

Второе и третье места делят две столицы, потерявшие примерно по 2%, по сравнению с прошлым годом.

На эти три направления приходится больше половины всех бронирований на Новый год", - говорится в сообщении.
Дальше со значительным отрывом идут Московская область (4,3%), Ставропольский край (2,7%), Татарстан (2,3%).

Всего Travelline приводит показатели 85 регионов, из них наиболее заметное движение вверх по рейтингу демонстрируют Карелия, которая с 30 позиции поднялась до 23, а также Мурманская область – с 22 места на 14, Вологодская – с 31 на 20, Тюменская – с 21 на 17, Калининградская – с 15 на 10.
Крым, бронирования которого активизировались в этом году, поднялся на одну строчку - с 12 на 13 место.

Однако внутренняя динамика на направлении очень высокая – число бронирований на декабрь  выросло на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на январь – более чем втрое.

При этом рост объемов бронирования наблюдается в большинстве регионов.
"В Краснодарском крае декабрь бронируется на 26% лучше, чем год назад, а январь – на 77%.

В Москве эти показатели составляют соответственно 57% и 191%, в Санкт-Петербурге – 26% и 160%. Активно бронируется также Новый год в Архангельском крае (+122%), Ханты-Мансийском автономном округе (+145%), Тверской (189%) и Ярославской (+173%) областях.

Выдающийся результат у Ямало-Ненецкого округа – +279%", - говорится в сообщении.

Рост цен на размещение зависит от региона. Так, средняя цена в Краснодарском крае выросла на 15% и составляет 15,5 тыс. рублей за номер в сутки, рост в Крыму составил 11%, до 10,6 тыс. рублей в сутки.

В Москве и Петербурге средняя цена в отеле 3* составляет 7-7,5 тыс. рублей, в 4-5* - 12-12,5 тыс.

В отелях Калининградской области цены выросли на 11%, до 10 тыс. за номер, в Тюменской области – на 13% (12,7 тыс. рублей за номер), Татарстане – на 16% (12 тыс.).

Более заметное подорожание произошло в Нижегородской области, где цены выросли на 25%, до 12,5 тыс., а также во Владимирской области – рост на 27%, до 16,6 тыс. за номер.
/TOURBUS.RU


Фото: Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы



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