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30 октября
Travelline: Среди российских новогодних направлений лидируют Сочи, Петербург и Москва
Наиболее подорожало новогоднее размещение в Татарстане, Владимирской и Нижегородской областях
Спрос на бронирования отелей в новогодние праздники вырос на большинств внутренних направлений, лидеры по объемам - Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург, а по динамике роста среди всех регионов лидирует Крым, следует из данных сервиса для отелей Travelline, которые приводят «Интерфакс» и РСТ.
"Тройка внутренних направлений-лидеров по спросу россиян на новогодние каникулы остается неизменной, но их места в рейтинге меняются. Последние два года лидировала Москва с долей примерно 22% от всех бронирований, на втором месте был Санкт-Петербург (14%), на третьем – Краснодарский край (13%).
Сейчас бронирования на период с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 возглавляет Краснодарский край, почти удвоивший свою долю (23%).
Второе и третье места делят две столицы, потерявшие примерно по 2%, по сравнению с прошлым годом.
На эти три направления приходится больше половины всех бронирований на Новый год", - говорится в сообщении.
Однако внутренняя динамика на направлении очень высокая – число бронирований на декабрь выросло на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на январь – более чем втрое.
В Москве эти показатели составляют соответственно 57% и 191%, в Санкт-Петербурге – 26% и 160%. Активно бронируется также Новый год в Архангельском крае (+122%), Ханты-Мансийском автономном округе (+145%), Тверской (189%) и Ярославской (+173%) областях.
Выдающийся результат у Ямало-Ненецкого округа – +279%", - говорится в сообщении.
В Москве и Петербурге средняя цена в отеле 3* составляет 7-7,5 тыс. рублей, в 4-5* - 12-12,5 тыс.
Более заметное подорожание произошло в Нижегородской области, где цены выросли на 25%, до 12,5 тыс., а также во Владимирской области – рост на 27%, до 16,6 тыс. за номер.
Фото: Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы
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