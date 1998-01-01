Стартовало голосование за новых лауреатов столичной премии «Путеводная звезда»

Впервые присоединиться к голосованию смогут не только жители Москвы, но и гости столицы

Стартовало голосование за лучших представителей туристической отрасли столицы в рамках премии правительства Москвы в сфере туризма "Путеводная звезда", оно продлится до 18 ноября, сообщила на сайте мэрии столицы заммэра Наталья Сергунина.



"Участникам голосования в проекте "Активный гражданин" предстоит определить победителей в семи категориях. Например, они назовут лучшие рестораны, детские и экскурсионные программы. Всего представители индустрии гостеприимства в этом году подали на премию больше 480 заявок", - рассказала г-жа Сергунина.



Тема "Московские впечатления" будет представлена двумя опросами. В первом пользователи выберут проекты для детей, а во втором – экскурсии и другие познавательные форматы.

В числе претендентов – мультимедийный центр "Союзмультпарк" и интерактивный образовательный центр "Познай себя – познай мир" Государственного Дарвиновского музея и открывшийся в августе планетарий в Музее космонавтики.



Также участники смогут отметить любимые заведения в категориях "Московский завтрак: рестораны" и "Модная гастрономия".



Всего конкурс включает 15 номинаций по пяти направлениям: "Гостиницы", "Гастрономия", "Медиа", "Впечатления и гостеприимство", "Прорыв и перезагрузка года". Также предусмотрено шесть специальных призов, их получат, в частности, лучший экскурсовод, администратор отеля, школа гостеприимства и турагентство.



Впервые присоединиться к голосованию смогут не только жители Москвы, но и гости столицы. Голосование проходит на платформе "Активный гражданин" и впервые в чат-боте в телеграме "Активный гражданин. Голосуй!".

Параллельно оценивать финалистов будет жюри. Церемония награждения лауреатов премии состоится в декабре.





Напомним, что год назад на конкурс поступило более 470 заявок, поданных на официальном сайте премии по 22 номинациям. В шести из них, посвященных отелям и туроператорам, победителей выбирало жюри, в остальных – москвичи на сайте проекта "Активный гражданин".





Среди столичных отелей 3, 4 и 5* лауреатами премии — 2023 стали The Carlton 5*, Benedict Hotel&SPA 4* в Зеленограде, "Ибис Москва Октябрьское Поле" 3*. Soluxe Hotel Moscow победил как "Лучший конгресс-отель". Отель Radisson Slavyanskaya Hotel & Business Center выиграл в номинации "Лучший отель для семейного отдыха".

В номинации "Московские впечатления: выставки" по мнению москвичей лучшей стала экспозиция Государственного Дарвиновского музея.

Победителем в номинации "Московские впечатления: для детей" москвичи выбрали Парк профессий для детей "Кидзания". Проект дает возможность детям в формате ролевой игры освоить более 150 различных профессий.

В номинациях для ресторанов "Московский завтрак" и "Московская классика" москвичи отдали победу ресторану русской кухни "Матрешка" и ресторану современной кухни "Белуга". Победу в номинации "Лучшая московская кондитерская" завоевала кондитерская "Кафе Пушкинъ".

Специальный приз за вклад в развитие туристической отрасли города Москвы получила Ассоциация гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров.

/TOURBUS.RU