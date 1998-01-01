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29 октября
В центре Москве открылся офис по туризму Азербайджана
В январе-сентябре этого года соседнюю страну посетило более полумиллиона российских туристов
25 октября в самом центре Москвы, на 1-ой Тверской-Ямской ул., д. 22, открылся офис по туризму Азербайджана.
Торжественное мероприятие собрало ведущих представителей туристической индустрии России и Азербайджана, а также ключевых государственных деятелей и партнеров.
В приветственной речи посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев отметил, что Россия является одной из приоритетных стран для продвижения Азербайджана как туристического направления и что деятельность офиса будет направлена на продвижение туристского потенциала и продукции Азербайджана.
«Турпоток между нашими странами активно растет и офис станет важной площадкой для налаживания взаимодействия с туристическими компаниями и государственными ведомствами, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению потока туристов из России в Азербайджан», - отметил дипломат.
Председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев также прокоментировал, что туристические связи, как составная часть экономических связей между Азербайджаном и Россией, основаны на многолетней истории, и основной импульс их развитию обусловлен особым вниманием, которое уделяют этой сфере главы государств.
«Уверен, что начало деятельности нашего представительства в Москве знаменует собой новый этап развития сотрудничества между двумя странами в данной сфере. Офис будет координировать маркетинговые и медийные кампании, организовывать мероприятия и взаимодействовать с туристическими агентствами», - отметил он.
Фуад Нагиев заметил, что за январь-сентябрь 2024 года число граждан Российской Федерации, посетивших Азербайджан, составило 564 тыс. человек. И это на 18% больше аналогичного прошлого года.
По его мнению, взаимному росту турпотока способствуют регулярные рейсы, а полетные программы осуществляются «Азербайджанскими Авиалиниями» и российскими авиаперевозчиками из 24 городов России в Баку, Гянджу, Ленкорань, безвизовый режим и отсутствие языкового барьера.
«Наибольшей популярностью пользуются оздоровительные туры в Нафталан, Галааты, Ленкорань, винные и гастрономические туры в Шемахы, Исмаиллы, Габалу, горнолыжные туры в Шахдаг, пешие туры в горах и, конечно, экскурсионные туры в Баку. В целом, мы хотим, чтобы Азербайджан вошел в пятерку самых популярных у россиян стран и стал таким - же востребованным, как, например, Таиланд», - добавил он.
Замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков, в свою очередь, добавил, что сегодняшнее открытие - своевременный шаг для того, чтобы закрепить партнерские отношения и достигнутые результаты и продолжить работу в будущем.
Сегодня РФ и Азербайджан совместно реализуют дорожную карту по развитию туризма, по которой будут работать ближайшие три года.
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