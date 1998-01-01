С 3 ноября Великобритания меняет визового провайдера в России

Обработка визовых заявлений в Великобританию будет передана от TLS Contact в компанию VFS Global

Визовый провайдер TLS Contact, принимающий заявления на визы Великобритании, официально уведомил о прекращении этой миссии с 3 декабря 2024 года.

Услуги по обработке визовых заявлений в Великобританию будут переданы компании VFS Global, которая сейчас оказывает визовые услуги в РФ большинству стран Шенгенской зоны, - сообщает сегодня АТОР.

Для заявителей, которые уже записаны на прием в визовые центры TLS Contact, ничего не меняется. Доступ к онлайн аккаунту TLS Contact закроется 5 ноября, поэтому нужно успеть до этой даты подгрузить необходимые документы.

Все записи в системе TLS Contact сохраняются до закрытия визовых центров. Если заявитель не успеет получить решение по своей заявке до закрытия TLS Сontact, его документы передадут в VFS Global, и уже этот туроператор оповестит о готовности визы.

По информации источников АТОР, смена визового провайдера Великобритании ожидалась, и разговоры об этом после того, как VFS Global выиграл международный тендер на оказание визовых услуг для Великобритании в разных странах мира, только усилились.

Не были понятны сроки, но теперь появилась точная дата – 3 декабря.

В компании BSI Group уверены, что смена визового провайдера Великобритании в России не усложнит жизни туристам и туристическим агентствам, поскольку сроки оформления визы составляют от двух месяцев.

«Для туристов и агентств на текущем этапе принципиально ничего не изменится. Сроки ожидания выхода британской визы составляют не менее двух месяцев. С учетом этих сроков смена визового провайдера пройдет незаметно для заинтересованных в получении визы в Великобританию.

Поэтому все желающие подать документы пусть не отказываются от своих планов, собирают документы правильно и спокойно ждут выхода визы», – резюмировали в BSI Group.

Как мы сообщали ранее, Великобритания продолжает достаточно активно выдавать визы россиянам. Так, в первом квартале 2024 года были одобрены 85% от общего числа заявок, говорится на сайте правительства Соединенного королевства.

В британском посольстве в Москве подтвердили, что граждане России по-прежнему получают визы, в том числе туристические.

Согласно иммиграционной статистике Министерства внутренних дел страны на конец первого квартала, документы на британскую визу подали 10,2 тыс. граждан России. Положительное решение было вынесено по 8,7 тыс. заявок, отказ получили 1,4 тыс. россиян.

«Великобритания продолжает выдавать визы российским гражданам со всего мира, включая заявки в России. Это касается всех категорий виз, включая туристические и студенческие», — сообщали ранее в СМИ представители британского посольства.

/TOURBUS.RU