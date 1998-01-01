Jazeera Airways следующим летом вновь полетит из Москвы на Крит и Корфу

В новых программах стыковочных рейсов уже готовы участвовать туроператоры Fun&Sun и «Русский Экспресс»

Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways заявила на летний сезон полетную программу на греческие острова Крит и Корфу со стыковками в Эль-Кувейте.

Блоки мест на этих рейсах уже взяла компания Fun&Sun, а туроператор «Русский Экспресс» подтвердил участие в программе на Крит и рассматривает возможность полетов на Корфу, - сообщает сегодня РСТ.

Как сообщила менеджер по продажам в России Jazeera Airways Ольга Флягина, перевозчик сделал предложение всем партнерам, «поэтому не исключаем, что блоки мест распределятся между несколькими туроператорами».

«Летнее расписание до конца еще не сформировано, в свободную продажу билеты в Грецию не выставлены. Но мы видим большой интерес со стороны рынка, так как перевозки на Корфу и в Ираклион явно не хватает.

Безусловно, стоимость билетов в онлайн продаже всегда выше блочной цены и будет динамически меняться», – пояснила Флягина.

В следующем летнем сезоне Jazeera Airways, по словам ее представителя, вновь ставит полетные программы в Ларнаку и Тиват, которые успешно были успешно реализованы в течение двух летних сезонов. «Готовы рассмотреть любые предложения туроператоров по добавлению в нашу сеть новых маршрутов из России», – добавила г-жа Флягина.

В компании Fun&Sun подтвердили интерес туристов к греческим островам, уже пошли первые брони на лето 2025 года.

По словам PR-директора Ольги Ивановой, стоимость билета при блочной перевозке на Jazeera Airways обходится примерно на 20% ниже, чем стыковочные перелеты, к тому же сам перелет короче. Полеты на Крит запланированы дважды в неделю, на Корфу – раз в 11 дней.

«Туристы очень соскучились по возможности отдыхать в Европе и готовы ехать, если им предложат оптимальный маршрут и формат поездки.

Преимущественно такие туры интересны людям, привыкшим отдыхать компаниями или парами», – сообщила эксперт.

Как отметила директор по связям с общественностью «Русского Экспресса» Анна Филатовская, туроператор уже два года отлетал на блоках Jazeera Airways в Ларнаку.

«Прошедшим летом мы были единственной компанией, взявшей у перевозчика блоки мест на Кипр. Полетная программа прошла успешно: число отправленных на остров туристов у нас выросло как минимум на 30%. Мы получили от авиакомпании предложение на следующий год и согласовали участие в полетной программе на Кипр и Крит, сейчас рассматриваем возможность полететь с ними на Корфу. Постепенно начинаем рассчитываем индивидуальные запросы на лето», – говорит она.

Генеральный директор «Пантеона» Анатолий Гаркушин заметил, что компании были бы интересны перелеты на Корфу, но с частотой дважды в неделю: «На мой взгляд, десятидневки сложно будет загружать, а вот два раза в неделю уже полегче – рисков меньше».

Он также добавил, что летняя Греция востребована, туристы уже начинают бронировать отели высокого класса, которые обычно встают на «стоп-сейлс» после завершения раннего бронирования.

Как напомнили в РСТ, Jazeera Airways – кувейтский лоукостер, который вышел на российский рынок в начале 2023 года.

Авиакомпания выполняет рейсы из Москвы через базовый аэропорт в столичном Эль-Кувейте с короткими стыковками. Наиболее популярные направления, помимо европейских, – Саудовская Аравия, Шри-Ланка, Дубай.

/TOURBUS.RU