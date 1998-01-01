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Выставка ITB Asia 2024 собрала в Сингапуре 20 тысяч профессионалов туризма

Представители 85 стран провели в ходе ведущей азиатской туристической выставки более 45 тысяч деловых встреч и переговоров

Ведущая в Азиатско-Тихоокеанском регионе международная туристическая выставка ITB Asia 2024 прошла 23-25 октября в Сингапуре.

Как сообщают организаторы, в ходе выставки 18 500 посетителей из 85 стран и провели более более 45 000 деловых встреч.

Кроме того, в выставки приняли участие более 1400 профессиональных покупателей а 160 ведущих спикеров определили будущее тревел-индустрии в ходе деловой конференции ITB Asia.

1950 экспонентов со всего мира высоко оценили ITB Asia за ее способность объединить ключевых игроков туристической индустрии под одной крышей.

Так, Ингунн Сакшауг, специалист по маркетингу Visit Norway, отметила, что “ITB Asia дала нам уникальную возможность пообщаться с организаторами путешествий из разных стран в одном месте, и мероприятие этого года превзошло наши ожидания”, а Торлейфур Тор Йонссон, старший менеджер Visit Iceland, отметил, что “ITB Asia является важнейшей мировой платформой для взаимодействия с рынками Юго-Восточной Азии. Высокоэффективная система проведения деловых переговоров в рамках выставки обеспечила нам достижение максимальных результатов”.

Программа деловой конференции ITB Asia 2024 в этом году была также впечатляющей и включала более 60 часов насыщенных обсуждений и презентаций, представленных в ходе ста сессий 160-ю ведущими представителями отрасли.

Дискуссии были сосредоточены на будущем MICE, корпоративных поездках и туристических технологиях, включая искусственный интеллект.

Особенно запоминающимися стали выступления г-жи Лиз Ортигера, управляющего директора по Азиатско-Тихоокеанскому региону и старшего советника гендиректора Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC), и Кевина Го, генерального директора компаний Lodging, CapitaLand Investment Limited и Ascott Limited, которые поделились ценными идеями о тенденциях устойчивого развития и технологических инновациях, изменяющих будущее путешествий

В ходе конференции в течение трех дней в трех разных залах проходили оживленные дискуссии.

Так, в ходе обучающей программы Knowledge Theatre лидеры отрасли провели содержательные дискуссии по целому ряду важных тем, таких как лояльность клиентов или экологичность отелей

В ходе программы Travel Tech Asia обсуждались инновации в туриндустрии и новые потребности современных «технически подкованных» путешественников:

Также в центре внимания ряда сессий были инвестиционные идеи для туристического и гостиничного сектора .

Участники и организаторы выставки с нетерпением ждут 18-го форума ITB Asia 2025, который пройдет в Сингапуре с 15 по 17 октября будущего года.

Как отмечают организаторы, в следующем году ITB Asia планирует расширить свой популярный кластер Travel Tech Asia, предоставив более глубокое представление о передовых гостиничных технологиях.

На этой специализированной платформе будут представлены последние достижения в области систем бронирования, оборудования и инструментов искусственного интеллекта в сфере гостиничного бизнеса.

/TOURBUS.RU

НА ФОТО: В работе ITB Asia 2024 приняли участие руководители российской компании Aerotone - Анастасия Седова, заместитель генерального директора и Илья Корсунский, исполнительный директор.