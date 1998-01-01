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28 октября
Через неделю на курорте «Роза Хутор» завершается летний сезон
Ожидается, что зимний сезон официально начнется 9 декабря, а трассы для катания откроются 20 декабря
Четвертого ноября на курорте «Роза Хутор» завершится летний сезон, - сообщили нам сегодня в пресс-службе горного курорта.
В период с 5 ноября по 8 декабря канатные дороги «Олимпия», «Заповедный Лес», «Кавказский Экспресс», «Волчья Скала» и «Эдельвейс», а также горный аттракцион родельбан отправятся на регулярную профилактику перед началом зимнего сезона.
В это время для гостей будет работать самая протяженная в Европе канатная дорога — «Стрела» (3,8 км). Она доставит всех желающих на высоту 1600 метров над уровнем моря, где будет открыта интерактивная площадка межсезонья - Горный парк «Стрела».
В этот период гостям «Роза Хутор» предлагается воспользоваться специальным комплексным тарифом «Путешествие на Стреле». Кроме поездки на канатной дороге, он включает посещение этнопарка «Моя Россия» и Музея Археологии.
С 5 по 25 ноября продолжат работать некоторые пешие маршруты. «Озерный траверс» и «Путь к альпакам» - в Горной Олимпийской деревне и Тропа здоровья (Малое и Среднее кольцо) – в Роза Долине.
Гости получат возможность увидеть такую машину как ратрак – именно она готовит полотно трасс и делает знаменитый «вельвет», или мобильные и стационарные снежные пушки, обеспечивающие «искусственный» снег при минусовой температуре.
В этот период на высоте 1600 метров над уровнем моря можно будет пообщаться с перуанскими альпаками. Несколько пушистых питомцев из парка «Пача Мама» временно, на период межсезонья, поселятся на этой высоте.
Сам Парк альпак также продолжит работу в Горной Олимпийской деревне (1100 м).
Ожидается, что трассы для катания откроются 20 декабря. Однако, точная дата старта горнолыжного сезона будет зависеть от погодных условий, наличия снега и будет объявлена дополнительно.
/TOURBUS.RU
Фото: radissonhotels.com
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