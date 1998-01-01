Через неделю на курорте «Роза Хутор» завершается летний сезон

Четвертого ноября на курорте «Роза Хутор» завершится летний сезон, - сообщили нам сегодня в пресс-службе горного курорта.

В период с 5 ноября по 8 декабря канатные дороги «Олимпия», «Заповедный Лес», «Кавказский Экспресс», «Волчья Скала» и «Эдельвейс», а также горный аттракцион родельбан отправятся на регулярную профилактику перед началом зимнего сезона.

В это время для гостей будет работать самая протяженная в Европе канатная дорога — «Стрела» (3,8 км). Она доставит всех желающих на высоту 1600 метров над уровнем моря, где будет открыта интерактивная площадка межсезонья - Горный парк «Стрела».

В этот период гостям «Роза Хутор» предлагается воспользоваться специальным комплексным тарифом «Путешествие на Стреле». Кроме поездки на канатной дороге, он включает посещение этнопарка «Моя Россия» и Музея Археологии.

С 5 по 25 ноября продолжат работать некоторые пешие маршруты. «Озерный траверс» и «Путь к альпакам» - в Горной Олимпийской деревне и Тропа здоровья (Малое и Среднее кольцо) – в Роза Долине.



В Горном парке «Стрела» можно не только запечатлеть красоту окружающих горных ландшафтов, но и пройтись по мифическим каменным лабиринтам, ударить в «гонг для управления погодой», пожелав скорейшего приближения снежной зимы. Здесь также можно будет познакомиться с уникальной горной техникой, которая используется в эксплуатации курорта. Г

Гости получат возможность увидеть такую машину как ратрак – именно она готовит полотно трасс и делает знаменитый «вельвет», или мобильные и стационарные снежные пушки, обеспечивающие «искусственный» снег при минусовой температуре.

В этот период на высоте 1600 метров над уровнем моря можно будет пообщаться с перуанскими альпаками. Несколько пушистых питомцев из парка «Пача Мама» временно, на период межсезонья, поселятся на этой высоте.

Сам Парк альпак также продолжит работу в Горной Олимпийской деревне (1100 м).



9 декабря на курорте «Роза Хутор» запланировано открытие зимнего сезона, Парк «Стрела» завершит свою работу, а подъемник «Олимпия», канатные дороги до Роза Пик, а также аттракцион родельбан будут запущены вновь.

Ожидается, что трассы для катания откроются 20 декабря. Однако, точная дата старта горнолыжного сезона будет зависеть от погодных условий, наличия снега и будет объявлена дополнительно.

/TOURBUS.RU

Фото: radissonhotels.com