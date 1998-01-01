Новости Визовые новости Консульство Франции ужесточило требования к подаваемым на визу документам/ Посольство РФ на Шри-Ланке призвало туристов проверить свои визы в связи с проверками/ Туроператоры предупредили об увеличении срока оформления виз в Японию

Консульство Франции ужесточило требования к подаваемым на визу документам Российские туристы, планирующие подавать заявление на визу во Францию через третье лицо, с 1 ноября должны будут предварительно оформить нотариальную доверенность, сообщает визовый оператор Франции VFS Global.



"Обращаем внимание на изменение правил подачи с 1 ноября 2024. Заявления могут быть поданы по предварительной записи несколькими способами. Лично заявителем / родителем или законным опекуном для заявителей младше 18 лет. Если заявитель прошел процедуру биометрии в течение 59 месяцев, предшествующих дате подачи заявления на визу, то заявление может быть подано близкими родственниками (супругами, детьми, родителями) при предъявлении документов, подтверждающих родство. Или представителем по нотариально заверенной доверенности", - говорится в сообщении.



Как напомнили в визовом центре, анкета на визу может быть подписана только лично заявителем. Визовая анкета для заявителей младше 18 лет должна быть подписана родителем или законным опекуном.

Ранее сообщалось, что после окончания летнего сезона подать документы на оформление шенгенской визы в европейские страны стало проще. По информации экспертов, записаться на подачу документов в визовые центры Франции можно за 2-3 недели. Посольство РФ на Шри-Ланке призвало туристов проверить свои визы на предмет их действительности Посольство РФ на Шри-Ланке призвало российских туристов проверить свои визы на предмет их действительности в связи с проверками.

"Власти Шри-Ланки начали массовые проверки законности нахождения иностранных граждан на территории островного государства. Уже зафиксированы случаи задержания россиян, грубо нарушивших миграционное законодательство республики", - сообщает российское посольство в телеграм-канале в воскресенье.



Так, 25 октября в районе г.Канди арестована российская семья, которая почти в течение года незаконно пребывала на Шри-Ланке, говорится в сообщении.

"В этой связи посольство призывает всех российских граждан, находящихся на Шри-Ланке, проверить свои документы, подтверждающие законность пребывания на острове (визы и их продления, разрешения на работу и т.д.). В случае их просрочки просьба незамедлительно связаться с ланкийскими миграционными органами для решения вопроса и поставить посольство в известность о проблеме", - отмечается в телеграм-канале. Туроператоры предупредили об увеличении срока оформления виз в Японию Срок оформления виз в Японию этой осенью вырос более чем вдвое из-за повышенного спроса на поездки в страну в период красных кленов, сообщает в четверг пресс-служба Российского союза туриндустрии "Туры на клены стали продаваться еще в мае, сразу после цветения сакуры, и продаются до сих пор. Спрос на момидзи – так называют японцы красные клены – этой осенью явно вырос. Но увеличение количества заявок на Японию в последние дни привело к тому, что визы стали выдавать на несколько дней дольше обычного", - рассказала директор департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветта Вердиян.



В компании "Фудзи трэвел" подтвердили, что раньше японское посольство выдавало визу за четыре рабочих дня, а сейчас из-за растущего турпотока рассматривает документы дольше – 7-10 рабочих дней.



По данным Японской национальной туристической организации (JNTO), Японию с января по сентябрь 2024 года посетило 63,9 тыс. российских туристов, что в 2,3 раза больше, чем за тот же период годом ранее. /TOURBUS.RU

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