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28 октября
Визовые новости
Консульство Франции ужесточило требования к подаваемым на визу документам/ Посольство РФ на Шри-Ланке призвало туристов проверить свои визы в связи с проверками/ Туроператоры предупредили об увеличении срока оформления виз в Японию
Консульство Франции ужесточило требования к подаваемым на визу документам
Российские туристы, планирующие подавать заявление на визу во Францию через третье лицо, с 1 ноября должны будут предварительно оформить нотариальную доверенность, сообщает визовый оператор Франции VFS Global.
Лично заявителем / родителем или законным опекуном для заявителей младше 18 лет.
Если заявитель прошел процедуру биометрии в течение 59 месяцев, предшествующих дате подачи заявления на визу, то заявление может быть подано близкими родственниками (супругами, детьми, родителями) при предъявлении документов, подтверждающих родство. Или представителем по нотариально заверенной доверенности", - говорится в сообщении.
Посольство РФ на Шри-Ланке призвало туристов проверить свои визы на предмет их действительности
Посольство РФ на Шри-Ланке призвало российских туристов проверить свои визы на предмет их действительности в связи с проверками.
В случае их просрочки просьба незамедлительно связаться с ланкийскими миграционными органами для решения вопроса и поставить посольство в известность о проблеме", - отмечается в телеграм-канале.
Туроператоры предупредили об увеличении срока оформления виз в Японию
Срок оформления виз в Японию этой осенью вырос более чем вдвое из-за повышенного спроса на поездки в страну в период красных кленов, сообщает в четверг пресс-служба Российского союза туриндустрии
"Туры на клены стали продаваться еще в мае, сразу после цветения сакуры, и продаются до сих пор. Спрос на момидзи – так называют японцы красные клены – этой осенью явно вырос. Но увеличение количества заявок на Японию в последние дни привело к тому, что визы стали выдавать на несколько дней дольше обычного", - рассказала директор департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветта Вердиян.
/TOURBUS.RU
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