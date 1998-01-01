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25 октября
Исследование: Треть россиян «работает с пляжа»
Компании UTEAM и «Островок» провели исследование «тихого отпуска» без отрыва от работы
Один из трендов современного российского рынка труда - «тихий отпуск», или отпуск без отрыва от работы, когда люди путешествуют, не отключаясь от своих деловых обязанностей и не оповещая об этом работодателя.
Кадровая компания UTEAM и сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» провели совместное исследование этого явления.
Показательно, что лишь 7% соискателей считают «тихий отпуск» неэтичным и относятся к нему негативно, еще 30% - нейтрально.
Большинство же - 63% опрошенных - поддерживают идею путешествий и смену обстановки без отрыва от рабочих обязанностей.
33% респондентов рассказали, что хотели бы совмещать работу с отдыхом ежемесячно, для 25% достаточно менять обстановку раз в квартал, для 18% - пару раз в год.
Только четверть (24%) опрошенных отметили, что в целом вообще не испытывают такой необходимости.
«Отпуск без отрыва от работы стал возможен благодаря распространению удаленной и гибридной занятости. Когда нет необходимости ежедневно появляться в офисе, возникает большой соблазн окружить себя максимально приятными условиями для жизни и работы, например, переехать в более теплый климат.
Практика «тихого отпуска» наиболее популярна у молодого поколения работников, миллениалы и зумеры ценят комфорт, свободу и возможность путешествовать. Это позволяет им выстраивать баланс между работой, отдыхом и увлечениями», - комментирует Анна Четаева, руководитель отдела по подбору персонала кадровой компании UTEAM.
Именно возможность сменить привычную обстановку является главной причиной того, что сотрудники предпочитают «тихий отпуск» официальному - этот вариант выбрали 36% опрошенных. Для 33% это возможность жить в комфортном ритме и климате, а для 30% - подготовка к предстоящему переезду в другой регион или страну.
Кроме того, 27% практикуют воркейшн по семейным обстоятельствам, 24% ради возможности не отрываться от работы и не терять в доходе, а 23% - ради интересного досуга.
Интерес россиян к «тихому отпуску» также подтверждают наблюдения сервиса «Островок», который отмечает рост спроса на продолжительные бронирования. Так, по данным специалистов сервиса, в этом году российские туристы на 12% чаще, чем в прошлом, бронируют отели и апартаменты по России на срок более трех недель, на период от двух до трех недель – почти на 20%.
При этом сильнее всего растет спрос на продолжительные поездки в Санкт-Петербурге, Московской, Новосибирской, Свердловской, Самарской и Калининградской областях. Примечательно, что в структуре длительных бронирований преобладают загородные направления – можно предположить, что спрос формируют туристы, не имеющие собственную загородную недвижимость, но при этом желающие обеспечить себе качественный отдых на природе без отрыва от рабочих обязанностей.
Главное же, из-за чего работники отказываются от «тихого отпуска» или пользуются такой возможностью крайне редко - это страх испортить сложившуюся коммуникацию с коллегами (46%). Также многие опасаются, что про смену локации узнает работодатель и будет этим недоволен (32%).
Некоторые респонденты отметили, что просто стараются четко разделять работу и отдых (29%).
Кроме того, четверть не хотят рисковать своим положением в компании (24%), каждый пятый хочет быть честным с работодателем (22%), каждый шестой любит работать в офисе (15%), а каждый десятый опасается, что воркейшн плохо скажется на продуктивности (10%).
/TPURBUS.RU
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