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25 октября
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Red Wings полетит в Тбилиси и Батуми из Минвод/ Из Петербурга запланированы новые рейсы в Саудовскую Аравию, Кувейт и Оман/ Qatar Airways приостановила авиасообщение с Ираком, Ираном и Ливаном
Red Wings полетит в Тбилиси и Батуми из Минвод
Red Wings запустит в октябре-ноябре прямые рейсы в два города Грузии, Тбилиси и Батуми, из Минеральных Вод, сообщает пресс-служба авиакомпании.
"Первый рейс в Тбилиси из Минеральных вод планируется 29 октября, а дополнит программу прямой рейс в Батуми со 2 ноября", - говорится в сообщении.
В Тбилиси рейс будет выполняться по вторникам в 6:05, а возвратный в 9:00 по местному времени. С 3 ноября будет запущен дополнительный рейс по воскресеньям из Минвод в 14:15 и обратно из Тбилиси в 17:20 по местному времени.
Рейсы в Батуми из Минвод будут отправляться по субботам в 8:10, а возвратные в 11:10 по местному времени в тот же день. С 14 ноября программа полетов расширится за счет введения еще одного рейса c вылетом из Минвод по четвергам в 14:20 и обратно из Батуми в 17:30 по местному времени.
Полеты будут выполняться на ближнемагистральном лайнере Superjet-100 вместимостью до 100 пассажиров.
C запуском новых маршрутов прямые перелеты в Грузию авиакомпания будет выполнять уже из 8 городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Самару, Сочи и Уфу.
Рейсы в Батуми из трех российских городов - Сочи, Казани и Уфы были запущены этим летом.
Из Петербурга запланированы новые рейсы в Саудовскую Аравию, Кувейт и Оман
ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта "Пулково") ведет работу с рядом стран Ближнего Востока с целью запуска прямых авиарейсов в Петербург, сообщила заместитель директора по авиационной коммерции ВВСС Ольга Кая журналистам.
"У нас в фокусе - три страны, откуда мы ожидаем начало прямых рейсов. Наверное, самый высокий потенциал сейчас - это Саудовская Аравия, как самая большая по численности рынка, это Кувейт и, скорее всего, Оман. Сейчас с этими странами мы плотно работаем. Конечно, есть еще и Бахрейн", - сказала г-жа Кая журналистам.
По ее словам, если планы удастся воплотить, эти рейсы могут появиться в летнем или зимнем расписании.
"Но бывают и уникальные кейсы, если у авиакомпании есть возможность начать полеты раньше, чем, например, запланировано. Хороший пример - China Eastern Airlines, которые в прошлом году начали полеты в марте, хотя обычно они начинают в мае, но это связано именно с рыночным потенциалом", - отметила эксперт.
Как сообщили в пресс-службе "Пулково", в настоящее время Петербург имеет прямое авиасообщение с двумя странами Ближнего Востока: ОАЭ (Дубай, Абу-Даби) и Иран (Тегеран).
Qatar Airways приостановила авиасообщение с Ираком, Ираном и Ливаном
Авиакомпания Qatar Airways приостановила авиасообщение с Ираком, Ираном и Ливаном на фоне ожидаемого удара Израиля по Ирану, сообщает в четверг The Times of Israel.
"Ввиду нынешней ситуацией на Ближнем Востоке компания Qatar Airways приостановила на неопределённый срок авиасообщение с Ираком, Ираном и Ливаном", - говорится в заявлении авиакомпании.
"Рейсы в столицу Иордании Амман будут осуществляться только в дневное время", - отмечают также в авиакомпании.
/TOURBUS.RU