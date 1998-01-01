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25 октября
Агрегаторы туров: Новогодние туры по России подорожали, за рубеж — подешевели
Компании Travelata и "Слетать.ру" проанализировали ход продаж пакетных туров на новогодние каникулы
Продажи пакетных туров на новогодние каникулы выросли в 2-3 раза по сравнению с прошлым годом, лидеры спроса - Египет и Таиланд, следует из данных агрегаторов пакетных туров, которые приводят сегодня «Интерфакс» и РСТ.
Сообщается, что агрегаторы пакетных туров фиксируют значительное увеличение глубины продаж на новогодние каникулы. Больше всего запросов от организованных туристов поступает на пляжный отдых в Египте и Таиланде, в первой пятерке Россия и ОАЭ – они на третьем-четвертом местах.
На втором месте Таиланд с долей 19% и средней ценой 359 тыс. рублей.
Отдых в ОАЭ (17%) стоит почти так же – в среднем 360 тыс. рублей", - сообщил директор по маркетингу сервиса Олег Козырев.
В топ-10 направлений по спросу среди клиентов "Слетать.ру" на новогодние каникулы входят Таиланд с долей 25,5% от общего объема продаж, Египет (21%), Россия (19%), ОАЭ (10,7%), Турция (4,7%), Китай (4%), Шри-Ланка (2,7%), Куба (2,4%), Абхазия (2%), Мальдивы (1,8%).
Как пояснили эксперты интернет-ресурса, интерес к поездкам в Египет вырос в 12,5 раз, в Таиланд – в 5 раз, в ОАЭ – в 2,7 раз, в Турцию – в 1,9 раз. Одновременно появились бронирования во Вьетнам, Венесуэлу, Азербайджан, Гонконг, Испанию, Малайзию, Сингапур, Танзанию.
Уровень спроса на туры на Шри-Ланку, в Белоруссию и Абхазию находится на том же уровне, что и год назад.
У Travelata.ru год назад на Россию приходилась примерно такая же доля продаж – 38%, в этом – 16% и четвертое место в рейтинге.
При этом сразу по трем популярным выездным направлениям этот показатель снизился: по Турции - на 1%, до 168,7 тыс. рублей, Таиланду – на 12%, до 378,3 тыс. рублей, по ОАЭ – на 24%, до 294,5 тыс. рублей.
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