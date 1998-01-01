Агрегаторы туров: Новогодние туры по России подорожали, за рубеж — подешевели

Продажи пакетных туров на новогодние каникулы выросли в 2-3 раза по сравнению с прошлым годом, лидеры спроса - Египет и Таиланд, следует из данных агрегаторов пакетных туров, которые приводят сегодня «Интерфакс» и РСТ.

Сообщается, что агрегаторы пакетных туров фиксируют значительное увеличение глубины продаж на новогодние каникулы. Больше всего запросов от организованных туристов поступает на пляжный отдых в Египте и Таиланде, в первой пятерке Россия и ОАЭ – они на третьем-четвертом местах.



Так, по данным интернет-магазина туров Travelata.ru, объем продаж туров на конец октября превышает показатели прошлого года в 2,3 раза.

"На Египет приходится 22% туров, уже приобретенных на этот момент через наш ресурс. Средний чек по Египту составляет 255 тыс. рублей.

На втором месте Таиланд с долей 19% и средней ценой 359 тыс. рублей.

Отдых в ОАЭ (17%) стоит почти так же – в среднем 360 тыс. рублей", - сообщил директор по маркетингу сервиса Олег Козырев.



По данным "Слетать.ру", уровень спроса на туры с заездами в новогодние праздники сейчас практически в 3,5 раза выше, чем в эти же даты годом ранее.

В топ-10 направлений по спросу среди клиентов "Слетать.ру" на новогодние каникулы входят Таиланд с долей 25,5% от общего объема продаж, Египет (21%), Россия (19%), ОАЭ (10,7%), Турция (4,7%), Китай (4%), Шри-Ланка (2,7%), Куба (2,4%), Абхазия (2%), Мальдивы (1,8%).

Как пояснили эксперты интернет-ресурса, интерес к поездкам в Египет вырос в 12,5 раз, в Таиланд – в 5 раз, в ОАЭ – в 2,7 раз, в Турцию – в 1,9 раз. Одновременно появились бронирования во Вьетнам, Венесуэлу, Азербайджан, Гонконг, Испанию, Малайзию, Сингапур, Танзанию.

Уровень спроса на туры на Шри-Ланку, в Белоруссию и Абхазию находится на том же уровне, что и год назад.



В прошлом году у обоих агрегаторов на этот момент по продажам лидировала Россия. В компании "Слетать.ру" на нее приходилось почти 40% всех продаж. Сейчас страна также востребована, спрос на отдых в России в новогодние праздники вырос в 1,7 раз по сравнению с тем же периодом 2023 года, но направление занимает третье место в общем объеме продаж.

У Travelata.ru год назад на Россию приходилась примерно такая же доля продаж – 38%, в этом – 16% и четвертое место в рейтинге.



У Travelata.ru средний чек на новогодние туры по нашей стране за год вырос с 80 тыс. до 105 тыс. рублей, то есть на 25%. По данным "Слетать.ру", средний чек по России на эти даты увеличился на 34%, до 85,4 тыс. рублей.

При этом сразу по трем популярным выездным направлениям этот показатель снизился: по Турции - на 1%, до 168,7 тыс. рублей, Таиланду – на 12%, до 378,3 тыс. рублей, по ОАЭ – на 24%, до 294,5 тыс. рублей.

/TOURBUS.RU

