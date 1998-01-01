Куба: Энергетический кризис полностью преодолен

Энергетический кризис на Кубе, вызванный в минувшие выходные аварией на крупнейшей ТЭЦ и ураганом "Оскар", преодолен, сообщила нам сегодня Советник по туризму Посольства Кубы г-жа Кристина Леон Изнага.

«22 октября в 14 часов национальная электросистема Кубы была восстановлена на 100%. На сегодня электричество есть не только в отелях, но и в обычных домохозяйствах и прочих объектах инфраструктуры.

Международные аэропорты Гаваны, Варадеро и Кайо-Коко работают в штатном режиме, задержек рейсов нет. Погода на Кубе хорошая. Мы с нетепенем ждем российских туристов на гостеприимном острове Свободы», - сказала в интервью нашему порталу г-жа Леон Изнага.

О том, что ситуация с энергоснабжением на Кубе решена, а аннуляций уже забронированных туров или снижения спроса туроператоры не фиксируют, подтверждает сегодня и пресс-служба Российского союза туриндустрии.

“С началом проблем в отелях высокой категории включились резервные генераторы, поэтому электропитание не прекращалось. Понятно, что электричество экономили, как могли, в некоторых отелях 3-4* полностью его отключали – тогда мы переселяли туристов в другие гостиницы по согласованию.

В целом у наших туристов особых неудобств это не вызвало: наоборот, можно было на какое-то время переехать из трехзвездочного в пятизвездочный отель", - сообщила директор по связям с общественностью компании "Интурист" Дарья Домостроева.

По ее словам, аннуляций в связи с блэкаутом не было.



"Как сообщила наша принимающая компания, электроснабжение на острове налажено с 23 октября.

Туристы звонили только в первые день-два и не массово – просто уточняли информацию. Агентства также не поддались панике, аннуляций заявок не было", - добавила генеральный директор "Пегас Туристик" Анна Подгорная.



Не зафиксировали аннуляций туров и в компании Anex.

"Ситуация на Кубе налаживается, так как в отелях есть собственные генераторы.

Всё работает в штатном режиме. Некоторые перебои с горячим водоснабжением возможны в гостиницах, где генераторы послабее", - расссказала руководитель пресс-службы компании Anex Виктория Худаева.



По словам г-жи Подгорной, Куба по-прежнему остается одним из лидеров по объемам продаж на предстоящий зимний сезон.

Спрос по сравнению с аналогичным периодом 2023 года вырос в среднем на 10%, а глубина продаж, достигает 6-8 месяцев.

У "Интуриста" Куба также продается стабильно, а в компании "Русский Экспресс" глубина продаж туров сейчас составляет 3,5 месяца.

/TOURBUS.RU

На фото: Остров Кайо Коко, Куба