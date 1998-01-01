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25 октября
Дмитрий Горин: «Проблемы со «старыми» долларами мы фиксируем во многих странах»
Эксперты рассказали, как избежать проблем с американской валютой за рубежом
Как мы сообщали ранее, российские туристы за рубежом массово сталкиваются с проблемой обмена долларов старого образца, банкноты либо принимают с повышенной комиссией, либо не принимают вообще. Об этом рассказал на днях вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
Российские туристы уже два года сталкиваются на отдыхе за рубежом с проблемами при попытке расплатиться или обменять долларовые купюры старого образца либо ветхие, сообщил в свою очередь вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
"Туроператоры уже два года сталкиваются с вопросами туристов по поводу того, что за рубежом не принимают долларовые купюры, выпущенные до 2013 года. А в тех странах, где они принимаются, предлагают невыгодный курс обмена, который может отличаться от 0,5% до 10% в худшую сторону.
Эти проблемы мы фиксируем во многих странах, и это, как правило, самые популярные у россиян направления – Турция, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии. Поэтому, планируя туда поездку, надо учитывать, что старые купюры могут просто не принять", - цитирует его пресс-служба РСТ.
Кроме того, во многих странах периодически происходит замена купюр старого образца.
"Соответственно одна из главных наших рекомендаций организованным туристам –оплачивать тур и сопутствующие услуги в турфирме в рублях, то есть и перелет, и трансферы, и экскурсии. Другой вариант – рассмотреть покупку национальной валюты в России: например, дирхамы, отправляясь в ОАЭ, или баты – в Таиланд. Их предлагают российские банки.
Это выгодно, если вы едете именно в страну валюты. Но если вы покупаете юани и планируете их обменять в другой стране, надо помнить, что большинство обменных операций происходит по отдельным курсам покупки-продажи и конвертации через доллар, что приводит к невыгодному курсу, причем разница может достигать от 7 до 14%", - сказал Горин.
Разменять их на более мелкие в обменном пункте нельзя, только в банке при наличии паспорта", - добавил эксперт.
Но при продаже старых купюр и покупке новых получается большая разница обменного курса в российских рублях.
Например, в последнее время у некоторых туристов были проблемы с оплатой такими картами в Турции", - добавил он.
/TOURBUS.RU
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