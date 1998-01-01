Дмитрий Горин: «Проблемы со «старыми» долларами мы фиксируем во многих странах»

Как мы сообщали ранее, российские туристы за рубежом массово сталкиваются с проблемой обмена долларов старого образца, банкноты либо принимают с повышенной комиссией, либо не принимают вообще. Об этом рассказал на днях вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

Российские туристы уже два года сталкиваются на отдыхе за рубежом с проблемами при попытке расплатиться или обменять долларовые купюры старого образца либо ветхие, сообщил в свою очередь вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"Туроператоры уже два года сталкиваются с вопросами туристов по поводу того, что за рубежом не принимают долларовые купюры, выпущенные до 2013 года. А в тех странах, где они принимаются, предлагают невыгодный курс обмена, который может отличаться от 0,5% до 10% в худшую сторону.

Эти проблемы мы фиксируем во многих странах, и это, как правило, самые популярные у россиян направления – Турция, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии. Поэтому, планируя туда поездку, надо учитывать, что старые купюры могут просто не принять", - цитирует его пресс-служба РСТ.



По словам г-на Горина, обменные пункты и банки очень внимательно относятся к состоянию купюр, и, если на них есть проколы, надписи, обрывы, это тоже может стать быть поводом для отказа в обменной операции.

Кроме того, во многих странах периодически происходит замена купюр старого образца.





"Соответственно одна из главных наших рекомендаций организованным туристам –оплачивать тур и сопутствующие услуги в турфирме в рублях, то есть и перелет, и трансферы, и экскурсии. Другой вариант – рассмотреть покупку национальной валюты в России: например, дирхамы, отправляясь в ОАЭ, или баты – в Таиланд. Их предлагают российские банки.

Это выгодно, если вы едете именно в страну валюты. Но если вы покупаете юани и планируете их обменять в другой стране, надо помнить, что большинство обменных операций происходит по отдельным курсам покупки-продажи и конвертации через доллар, что приводит к невыгодному курсу, причем разница может достигать от 7 до 14%", - сказал Горин.



"Еще одним выходом из ситуации могут быть евро. Удобнее иметь эту валюту, так как с ней меньше проблем. Но здесь также есть важная рекомендация – выбирать купюры номиналом 50 или 100 евро, так как с купюрами 200 и 500 возникают трудности в торговых точках ряда стран.

Разменять их на более мелкие в обменном пункте нельзя, только в банке при наличии паспорта", - добавил эксперт.



Он напомнил, что российские банки принимают доллары всех образцов, соответственно, возможен обмен старых долларовых купюр на территории РФ.

Но при продаже старых купюр и покупке новых получается большая разница обменного курса в российских рублях.



"Часть туристов пользуется картами Visa и Master Card банков третьих стран, чтобы осуществлять безналичные платежи. Такие карты можно оформить и удаленно. Кроме того, в ряде стран работают карты UnionPay российских банков. Правда, их также принимают не все торговые точки, а платежи проходят не всегда оперативно.

Например, в последнее время у некоторых туристов были проблемы с оплатой такими картами в Турции", - добавил он.

/TOURBUS.RU