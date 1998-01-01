Гастротурист: Молодой и «легкий на подъем»

Специалисты «Турбарометра Санкт Петербурга» проанализровали данные российских туристов, приезжающих в наш город с гастрономическими целями, и составили профиль такого типа путешественников.

Большинство (57%) гастрономических туристов – молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет. Чаще всего они состоят в браке, имеют высшее образование и достаточно обеспечены. Их бюджет на поездку в среднем составляет 43 тысячи рублей, но нередко достигает 100 тысяч рублей и больше.

Обычно они приезжают компаниями, останавливаются в отеле уровня 3 или 4 звезды и проводят в нашем городе около трех дней.

Такие путешественники стремятся получать новые впечатления и легки на подъем. Они приезжают в Петербург уже далеко не в первый раз, знакомы с основными достопримечательностями и хотят узнать город с новой стороны.

При этом молодые туристы ищут новых ощущений, экспериментов, не только вкусных, но и визуально ярких, фотогеничных блюд, снимками которых можно поделиться с друзьями.

Они любят посещать заведения авторской, креативной кухни с оригинальной подачей и необычными вкусовыми сочетаниями.

Гости в возрасте от 40 лет отдают предпочтение гастрономии с акцентом на исторический контекст.

Их привлекают кафе и рестораны, наполненные атмосферой классического Петербурга и имеющие в меню блюда местной кухни. А также места, где подают пышки, корюшку и другие «ностальгические» специалитеты.

Аналитики «Турбарметра» отмечают, что гастротуризм далеко не всегда является основной целью поездки, в большинстве случаев он сочетается с другими направлениями – например, культурно-познавательным, событийным, деловым туризмом.

Напомним, что растущая популярность гастрономического туризма имеет существенный экономический эффект. По статистике, в прошлом году гости, побывавшие в кафе и ресторанах Северной столицы, принесли в экономику Петербурга более 92 млрд рублей.

В настоящее время в Северной столице насчитывается примерно 9500 объектов гастрономического туризма. Из них около 2000 ресторанов, 3800 кафе, 900 баров, 100 столовых. Спектр предложений достаточно широк, он представляет собой более 75 видов кухни по географическим, национальным и другим кулинарным направлениям.

Как отмечает Виктор Шабалин, председатель правления Санкт Петербургской ассоциации кулинаров. “Главная особенность гастрономического туризма в нашем городе – это то, что он не привязан к какому-то локальному продукту, как в других регионах.

Мы имеем уникальную возможность через историю кухни рассказывать про историю всей страны. Например, пирожки «а-ля Карамзин» и пудинг Нессельроде – и вот речь идет не только о кулинарии, но и о видных деятелях, живших в Петербурге и работавших на благо государства.

Опять же, вся высокая кухня зародилась в Санкт Петербурге с момента строительства города. Гастрономический туризм в Северной столице – это не про то, чтобы поесть. В нашем городе он несет и просветительскую функцию”.