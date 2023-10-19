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02 ноября
Российские туристы смогут заранее оформлять электронную визу в Индонезию

Введение новой услуги e-Visa on аrrival запланировано на декабрь


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Индонезия заключила договор с визовым оператором VFS Global на предоставление услуг по оформлению электронной визы по прибытии, введение которой запланировано на декабрь, сообщают сегодня газета Economic Times и «Интерфакс».
"Компания VFS Global была выбрана для предоставления новой услуги e-Visa on аrrival для граждан 97 стран, начало работы которой запланировано на первую половину декабря 2024 года.

Инициатива направлена на упрощение визовых процедур и поддержку туриндустрии Индонезии", - пишет издание.

Как отмечает газета, сервис оформления электронной визы будет доступен для граждан 97 стран, имеющих право на e-VoA, включая Россию.

Визу можно будет оформить предварительно, чтобы быстрее пройти пограничный контроль в Индонезии.

По мнению представителей главного управления иммиграции при министерстве юстиции и прав человека Индонезии, введение электронной визы сделает процесс подачи заявления "более плавным для путешественников и будет способствовать росту турпотока и инвестиций в страну".

Как уточнили в издании RTN, платформа VFS Global обеспечит возможность группового бронирования, это будет удобно для туристических компаний.
Для оформления визы необходимо будет на сайте VFS Global загрузить все необходимые документы и оплатить сборы онлайн до поездки. После этого виза будет направлена на электронную почту заявителя.

 

«Платформа e-VoA от VFS Global будет максимально удобной и безопасной для заявителей, она будет оснащена технологией OCR, которая позволит автоматически вносить данные. Кроме того, платформа обеспечит возможность группового бронирования, что будет удобно для туристических компаний», - отмечает издание.

 

Напомним, что в сентябре «Аэрофлот» начал полеты на индонезийский остров Бали, а с 3 октября увеличил число рейсов до трех в неделю.

Туроператоры, опрос которых ранее опубликовал АТОР, считают, что запуск прямой авиаперевозки приведет к росту турпотока на Бали. Хотя около 60-70% туристов все равно будут пользоваться стыковочной перевозкой, прямые рейсы всегда выступают драйвером спроса. 

«Спрос на Индонезию начнет расти. Аналогичная тенденция наблюдалась при появлении прямых рейсов на Маврикий, Кубу и Сейшелы», – отметили в пресс-службе туроператора «Интурист».

  

В ITM Group отмечают, что сейчас  рост спроса на Бали по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил около 50% даже без прямых рейсов.

При этом в компании считают, что заявленные цены на авиаперевозку «Аэрофлота» сравнимы с конкурентами: выше, чем у китайских перевозчиков, но ниже, чем у арабских.

«Очевидно, что прямой рейс «Аэрофлота» оттянет существенную долю туристов не только у других авиакомпаний, но и с других туристических направлений», – считают в ITM Group.

/TOURBUS.RU


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