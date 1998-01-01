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02 ноября
AZUR air возобновит зимой программу полетов в Гоа

Программа полетов из четырех городов России возобновится после двухлетнего перерыва


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Авиакомпания AZUR air в зимнем сезоне возобновит чартерную программу в индийский штат Гоа после двухлетнего перерыва, рейсы будут выполняться с 4 ноября из четырех городов России, сообщила журналистам руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Anex Виктория Худаева, которую цитирует «Интерфакс».

"В прошлом зимнем сезоне авиакомпания не летала в Гоа, в этом году рейсы будут возобновлены в связи с высоким интересом туристов к направлению. Из Москвы запланировано три рейса в неделю, из Казани – три рейса за 10/11 дней, из Екатеринбурга – два раза за 10/11 дней, из Перми – один раз.

Российские туристы любят Гоа, так как в штате можно найти отели всех уровней – от 1 звезды до пятизвездочных объектов крупных международных гостиничных брендов. Наиболее популярны в регионе отели 3-4*", - рассказала она на пресс-конференции.

По ее словам, спрос на зимний отдых в Гоа в этом году хороший – в рейтинге продаж на зимний сезон индийский штат входит в первую пятерку после Таиланда, Египта, Шри-Ланки и ОАЭ.

На шестом и седьмом местах – Россия и Турция.

"В целом спрос на зимние туры сейчас очень высокий, мы видим увеличение глубины бронирования по сравнению с прошлым годом на 30%.

Очень активно идут продажи туров на новогодние каникулы. Порядка 30-40% запланированных объемов туров на зимний сезон уже продано", - добавила представитель туркомпании.

По ее словам, наиболее заметно вырос интерес россиян к зимнему отдыху в Таиланде и ОАЭ, что во многом связано с большим объемом перевозки на этих направлениях – рейсы в Таиланд будут выполняться из более чем 20 городов России, в ОАЭ – из 9.

"Мы видим также заметный рост интереса к отдыху в России. Наиболее популярные направления здесь традиционны – это Краснодарский край, включая горнолыжные курорты горного кластера Сочи, Москва и Санкт-Петербург, Калининградская область.

Растет также спрос на отдых в санаториях, в том числе со стороны туристов более молодого возраста", - подытожила г-жа Худаева.


Как сообщал ранее АТОР, отельеры Гоа говорят о росте спроса со стороны российского рынка и ждут по итогам высокого сезона результатов, превышающих значения прошлой зимы.

 

Помимо роста спроса в абсолютных цифрах, предстоящему сезону на индийском направлении свойственны новые тренды. В их числе – увеличение глубины бронирования, перераспределение предпочтений россиян, как в плане отелей, так и в выборе локаций для отдыха.

«Мы уже фиксируем увеличение бронирований примерно в 1,2 раза по сравнению с этим же периодом в прошлом году. Надеемся на прирост в 2 раза как минимум. Глубина продаж довольно неплохая. Есть уже брони на февраль и март», – рассказали в компании Ambotis Holidays.

/TOURBUS.RU


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