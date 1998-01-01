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02 ноября
AZUR air возобновит зимой программу полетов в Гоа
Программа полетов из четырех городов России возобновится после двухлетнего перерыва
Авиакомпания AZUR air в зимнем сезоне возобновит чартерную программу в индийский штат Гоа после двухлетнего перерыва, рейсы будут выполняться с 4 ноября из четырех городов России, сообщила журналистам руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Anex Виктория Худаева, которую цитирует «Интерфакс».
Российские туристы любят Гоа, так как в штате можно найти отели всех уровней – от 1 звезды до пятизвездочных объектов крупных международных гостиничных брендов. Наиболее популярны в регионе отели 3-4*", - рассказала она на пресс-конференции.
На шестом и седьмом местах – Россия и Турция.
Очень активно идут продажи туров на новогодние каникулы. Порядка 30-40% запланированных объемов туров на зимний сезон уже продано", - добавила представитель туркомпании.
Растет также спрос на отдых в санаториях, в том числе со стороны туристов более молодого возраста", - подытожила г-жа Худаева.
Помимо роста спроса в абсолютных цифрах, предстоящему сезону на индийском направлении свойственны новые тренды. В их числе – увеличение глубины бронирования, перераспределение предпочтений россиян, как в плане отелей, так и в выборе локаций для отдыха.
«Мы уже фиксируем увеличение бронирований примерно в 1,2 раза по сравнению с этим же периодом в прошлом году. Надеемся на прирост в 2 раза как минимум. Глубина продаж довольно неплохая. Есть уже брони на февраль и март», – рассказали в компании Ambotis Holidays.
/TOURBUS.RU
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