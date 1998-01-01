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«Аэрофлот» перешел с этой недели на зимнее расписанием

В наступающем сезоне авиакомпания планирует, в частности, регулярные рейсы в Турцию, Таиланд, Индию, Китай, Египет, на Шри-Ланку, Бали, Сейшелы и Кубу

Как сообщили нам в пресс-службе «Аэрофлота», национальный перевозчик перешел с понедельника на новое сезонное расписание, которое будет действовать по 29 марта 2025 года. В наступающем сезоне география полётов «Аэрофлота» и дочерних авиакомпаний «Победа» и «Россия» насчитывает 260 направлений, что на 8% больше, чем в зимнем сезонном расписании прошлого года. Из них более 140 — внутренние маршруты.

Из главного базового аэропорта Шереметьево авиакомпании группы будут выполнять полёты по 111 направлениям, а количество маршрутов, минуя Москву составит 134.

Собственная география полётов «Аэрофлота» в осенне-зимнем сезоне включает 126 направлений. Лоукостер «Победа» будет летать по 84 авиалиниям. Маршрутная сеть авиакомпании «Россия» насчитывает 110 направлений.



По сравнению с зимним расписанием прошлого года группа «Аэрофлот» предложит 33 новых маршрута.

«Аэрофлот»:

из Москвы (Шереметьево) — Чебоксары, Элиста и Денпасар;

из Санкт-Петербурга — Алматы и Бангкок;

в Санья из Красноярска, Екатеринбурга, Владивостока, Хабаровска и Новосибирска.

«Победа»:

из Внуково — Астрахань, Ташкент, Ош;

из Махачкалы — Дубай и Абу-Даби;

из Ставрополя — Стамбул;

из Екатеринбурга — Калининград;

из Казани — Сургут.

«Россия»:

из Красноярска — Омск, Новосибирск и Пермь;

из Санкт-Петербурга — Нальчик и Горно-Алтайск;

из Владивостока — Шанхай;

туристическая программа полётов в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх из Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы.

Группа «Аэрофлот» будет выполнять полёты в 64 российских города. Любителям активного образа жизни авиакомпании группы предложат традиционные направления к самым популярным горнолыжным курортам России: Сочи, Минеральные воды, Кировск, Горно-Алтайск, Новокузнецк, Нальчик, Южно-Сахалинск и др.

В этом сезоне группа «Аэрофлот» предлагает прямые рейсы из Москвы к популярным зарубежным местам отдыха: в Анталью, Бангкок, Гоа, Дели, Варадеро, Гавану, Гонконг, Гуанчжоу, Денпасар, Дубай, Коломбо, Мале, Маэ, Пекин, Шанхай, Пхукет, Санья, Хошимин, Хургаду, Шарм-эль-Шейх и др.

Также сообщается, что в зимнем сезоне Группа «Аэрофлот будет выполнять регулярные рейсы в Таиланд из 8 городов России. Помимо рейсов из Москвы, прямые полёты в Бангкок и Пхукет будут выполняться из Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска, Новосибирска и Хабаровска.

Группа «Аэрофлот» также будет выполнять из Северной столицы по более чем 50 направлениям, включая Москву. Из них 39 маршрутов — внутренние.

Так, «Аэрофлот» будет выполнять собственные рейсы из Петербурга в Москву, Новосибирск, Оренбург, Сочи, Бангкок, Пхукет, Хургаду, Шарм-Эль-Шейх.

Программа полётов лоукостера «Победа» из Санкт-Петербурга включает Астрахань, Екатеринбург, Владикавказ, Волгоград, Калининград, Киров, Махачкала, Нижнекамск, Пермь, Самара, Саратов, Ставрополь, Ульяновск, Чебоксары, Челябинск.

Помимо рейсов из Москвы, Аэрофлот продолжит региональную программу полётов на черноморский курорт Сочи из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска (до 7.11), Самары, Тюмени (до 5.11), Перми и Уфы.

Авиакомпания «Россия» будет летать в Сочи из Москвы (Шереметьево), Санкт-Петербурга, Красноярска. Продолжится зарубежная программа полётов из Сочи в Ереван, Стамбул, Анталью, Даламан (до 4.11) и Дубай.

Авиакомпания «Победа» будет выполнять рейсы в Сочи из столичных аэропортов Шереметьево и Внуково, а также из Екатеринбурга, Казани, Перми, Уфы, Саратова, Челябинска, Кирова, Самары.

Группа «Аэрофлот» будет выполнять из Екатеринбурга рейсы по 17 направлениям, включая Москву.

В новом сезоне «Аэрфлот» продолжит регулярные рейсы из аэропорта «Кольцово» в Москву, Минеральные Воды, Сочи, Анталья , Бангкок, Гоа, Ереван, Санья, Стамбул, Пхукет.

В зимнем расписании количество направлений из Красноярска составит 32, включая Москву. Из них 23 маршрута — внутренние.

/TOURBUS.RU

