Чартеры полетят этой зимой в Таиланд из 22 городов России

Ассоциация туроператоров опубликовала анализ чартерных и регулярных рейсов в Таиланд в наступающем зимнем сезоне

Все туроператоры, работающие на тайском направлении, определились со своими полетными планами на предстоящий высокий сезон. Рейсов в Таиланд зимой 2024–2025 годов станет больше, но количество перевозчиков не изменится, - сообщает АТОР.

Туроператоры возлагают на высокий сезон большие надежды. Об этом говорят такие факторы, как наращивание туркомпаниями квот в отелях Таиланда, расширение ассортимента и полетных программ.

География чартерных рейсов в Таиланд по информации АТОР увеличилась с 17 городов вылета в сезоне 2023/2024 до 22 городов в сезоне 2024/2025.

Туры на чартерах в Таиланд формируют пять крупнейших туроператоров: Anex, Coral Travel, PEGAS Touristik, «Интурист» и Fun&Sun. Блоки мест на AZUR air на Пхукет с вылетом из Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска взял также туроператор OneClick Travel.

В предстоящем зимнем сезоне пять ведущих туроператоров будут совместно грузить чартерные борта на Пхукет и в Паттайю (аэропорт Утапао). Чартеров, на которых летает только один туроператор – почти не будет.

Например, PEGAS Touristik полетит на рейсах «Икара» и еще возьмет блоки из ряда городов на AZUR air. Туристов Coral Travel тоже будут возить чартеры «Икар» и AZUR air. Fun&Sun повезет своих туристов на Red Wings и AZUR air. У Anex и «Интуриста» тоже – AZUR air и Red Wings.

В некоторых городах вылета на одном и том же чартере могут лететь туристы всей пятерки крупнейших туроператоров. Исключений из этого правила совместной загрузки бортов два: Сочи (FunN&Sun) и Чита (Pegas Touristik).

Блоки мест на регулярных рейсах «Аэрофлота» грузит только туроператор «Библио-Глобус» (остальные туроператоры тоже продают туры в Таиланд на рейсах «Аэрофлота», но не блочные, а с билетами по ценам из систем GDS).

География регулярных рейсов тоже расширилась. Так, например, «Аэрофлот» впервые полетит в Бангкок из Санкт-Петербурга. Пхукет с нацперевозчиком доступен жителям северной столицы еще с 2023 года.

Заявлены у «Аэрофлота» также рейсы на Пхукет и в Бангкок - из Москвы, Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Хабаровска, Иркутска, Владивостока.

На базе рейсов «Аэрофлота» предлагают туры Библио-Глобус (блочные) и другие туроператоры (в формате GDS).

Купить GDS-туры на «Аэрофлоте» можно и у компаний, организующих свои чартеры в Таиланд, а также у Space Travel, ПАКС, Ambotis Holidays, «Русский Экспресс», PAC Group, «Спектрум», TEZ Tour и др. На рейсах в Бангкок туроператоры формируют, в том числе, туры в Паттайю.

Больше рейсов в Таиланд в зимнем сезоне станет и у S7. Заявлены рейсы из Иркутска в Бангкок и на Пхукет. А также в Бангкок из Новосибирска с дозаправкой в Иркутске.

На рейсах S7 туроператоры также формируют свои туры с блочной перевозкой. Например, FUN&SUN взял гарантированные блоки мест на S7 из Иркутска в Бангкок с 28.10.2024 по 23.03.2025.

Будут актуальны в зимнем сезоне и стыковочные рейсы зарубежных авиакомпаний, в том числе и китайских перевозчиков, предлагающих одни из самых выгодных тарифов.

На рейсах некоторых зарубежных авиакомпаний туроператоры берут блоки мест. Например, у ITM group есть блоки на рейсах Turkmenistan Airlines из Москвы в Бангкок через Ашхабад.

Города РФ, из которых в зимнем сезоне полетят чартеры на Пхукет и в Паттайю:

Москва (Пхукет, Паттайя)

Екатеринбург (Пхукет, Паттайя)

Петербург (Пхукет)

Сочи (Пхукет)

Самара (Пхукет, Паттайя)

Уфа (Пхукет, Паттайя)

Минеральные Воды (Пхукет)

Казань (Пхукет)

Челябинск (Пхукет)

Пермь (Пхукет)

Тюмень (Пхукет)

Омск (Пхукет)

Томск (Пхукет, Паттайя)

Новосибирск (Пхукет, Паттайя)

Красноярск (Пхукет, Паттайя)

Хабаровск (Пхукет, Паттайя)

Чита (Пхукет)

Новокузнецк (Пхукет, Паттайя)

Владивосток (Пхукет, Паттайя)

Иркутск (Пхукет, Паттайя)

Барнаул (Пхукет, Паттайя)

Благовещенск (Пхукет, Паттайя).