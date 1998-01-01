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15 мая
Законопроект, расширяющий понятие "туристского продукта", внесен в Госдуму
Предлагается расширить понятие "туристский продукт", включив в него комплекс предоставляемых туруслуг, не ограничиваясь только услугами по перевозке и размещению,
Законопроект, расширяющий понятие "туристского продукта", внесен в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента, сообщает сегодня "Интерфакс".
"Предлагается: расширить понятие "туристский продукт", включив в него комплекс предоставляемых туристских услуг, не ограничиваясь только услугами по перевозке и размещению, оказываемыми по договору о реализации туристского продукта", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, внесенному в четверг.
Как отмечал ранее в беседе с нами генеральный директор юридической компании «Персона Грата» Георгий Мохов, изменения связаны, прежде всего, с необходимостью более четко обозначить специфику внутреннего туризма.
«Очевидно, что сегодняшнее понятие турпродукта в сфере внутреннего и въездного туризма не отражает реальное положение вещей, поскольку большая часть туров не включает в себя перевозку туриста.
Соответственно государство заинтересовано в том, чтобы включить максимальное количество реализуемых туристических услуг в регулируемую и статистически прозрачную сферу государственного надзора. В том числе с точки зрения распространения мер государственной поддержки», – пояснил он.
/TOURBUS.RU
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