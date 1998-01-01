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14 ноября
ВЦИОМ: Более половины россиян интересуются промышленным туризмом
Больше всего туристов интересует, как устроено отечественное машиностроение и пищевая промышленность
Более половины россиян бывали на экскурсиях на фабриках и заводах, 18% посещали такие объекты более пяти раз, следует из опроса ВЦИОМ.
Опрос проводился по телефону, в нем приняли участи 1600 россиян старше 18 лет.
"Более половины россиян (56%) хотя бы раз в своей жизни бывали с экскурсиями на объектах промышленности. При этом 26% сограждан ограничились одним-двумя посещениями, 12% - тремя-пятью визитами (12%).
Поклонниками индустриального туризма можно считать тех, кто бывал на промышленных предприятиях более пяти раз, таковых среди россиян насчитывается 18%", - сообщает социологическая служба.
Среди россиян постарше (35+) суммарный показатель стабильно высок (56-58%), и чем старше респондент, тем чаще он бывал на промышленных объектах.
Потенциальный интерес к промышленному туризму обусловлен предшествующим опытом: россияне, которые уже бывали на таких экскурсиях, в 62% случаев готовы повторить визит.
Среди тех, кто не бывал, 47% хотели бы отправиться с экскурсией на индустриальные объекты, 52% не хотели бы", - следует из данных опроса.
Сельскохозяйственные предприятия выбрали 15%, предприятия оборонно-промышленного комплекса – 12%, легкой промышленности и металлургии – 9% и 6% соответственно.
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