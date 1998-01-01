ВЦИОМ: Более половины россиян интересуются промышленным туризмом

Больше всего туристов интересует, как устроено отечественное машиностроение и пищевая промышленность

Более половины россиян бывали на экскурсиях на фабриках и заводах, 18% посещали такие объекты более пяти раз, следует из опроса ВЦИОМ.

Опрос проводился по телефону, в нем приняли участи 1600 россиян старше 18 лет.

"Более половины россиян (56%) хотя бы раз в своей жизни бывали с экскурсиями на объектах промышленности. При этом 26% сограждан ограничились одним-двумя посещениями, 12% - тремя-пятью визитами (12%).

Поклонниками индустриального туризма можно считать тех, кто бывал на промышленных предприятиях более пяти раз, таковых среди россиян насчитывается 18%", - сообщает социологическая служба.



По данным социологов, наибольший интерес к промышленному туризму демонстрирует молодежь 18-24 лет — опыт посещения промышленных объектов в этой группе есть у 69%. В возрасте 25-34 лет на заводах и фабриках бывал каждый второй опрошенный (48%).

Среди россиян постарше (35+) суммарный показатель стабильно высок (56-58%), и чем старше респондент, тем чаще он бывал на промышленных объектах.



"В ходе опроса 55% участников проявили желание посетить с экскурсией какие-либо промышленные предприятия, чаще интерес исходил от россиян в возрасте 18-44 лет (63-69%), с высшим образованием (60%), хорошим и средним материальным положением (60% и 56% соответственно). Не привлекает подобный формат досуга 42% опрошенных.

Потенциальный интерес к промышленному туризму обусловлен предшествующим опытом: россияне, которые уже бывали на таких экскурсиях, в 62% случаев готовы повторить визит.

Среди тех, кто не бывал, 47% хотели бы отправиться с экскурсией на индустриальные объекты, 52% не хотели бы", - следует из данных опроса.



Участники исследования также сообщили, что больше всего их интересует, как устроено отечественное машиностроение (в том числе авиационная, космическая отрасли, автомобилестроение и кораблестроение) и пищевая промышленность. Предприятия этих отраслей назвали 27% и 24% соответственно.

Сельскохозяйственные предприятия выбрали 15%, предприятия оборонно-промышленного комплекса – 12%, легкой промышленности и металлургии – 9% и 6% соответственно.

/TOURBUS.RU