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«Яндекс Путешествия»: Четверть россиян готовы отправиться в событийные туры

Большинство опрошенных для посещения интересуются концертами (70%), 36% — спортивными соревнованиями, 33% — фестивалями

Музыкальные фестивали и концерты часто бывают причиной для коротких поездок, а иногда даже отпуска. Поэтому «Яндекс Путешествия» решили узнать у россиян их отношение к событийному туризму. В результате выяснилось, что многие опрошенные готовы путешествовать не только ради концертов и крупных спортивных соревнований, но и ради выставок и спектаклей. Всего участниками опроса стали более 1200 человек.

Большинство опрошенных для посещения интересуются концертами (70%), 36% — спортивными соревнованиями, 33% — фестивалями музыки, кино или искусства. Менее популярными вариантами стали выставки (27%), спектакли (25%) и другие форматы выступление артистов, например, стендап (17%).

40% участников опроса признались, что совершают поездки ради масштабных событий реже, чем раз в год. Несколько раз в году на такие мероприятия ездят 16% опрошенных, каждый год — 20%. А 24% участников опроса отправлялись в подобную поездку лишь однажды.

Главными факторами при решении относительно поездки на событие являются местоположение мероприятия (58%); знаменитости, принимающие участие — не только артисты или музыкальные исполнители, но и, например, спортсмены (55%), и стоимость участия в мероприятии (52%).

43% респондентов в качестве наиболее важных критериев отметили доступность билетов, еще 30% — популярность мероприятия, повод посетить другой город или поехать за границу — 19%.

Всего 10% опрошенных готовы ехать за рубеж ради желаемого мероприятия. 63% рассматривают поездки по всей России, еще 27% готовы отправиться на мероприятие только в пределах своего города и региона.

Большая часть участников опроса планируют поездки заблаговременно (за несколько недель до события — 47%, за несколько месяцев — 41%). Лишь 12% предпочитают спонтанные путешествия.

Что касается затрат на путешествие, 37,5% опрошенных готовы потратить на поездку на событие до 15 тысяч рублей, 33,5% — от 15 до 30 тысяч рублей, еще 29% – от 30 тысяч рублей.

Большинство респондентов узнают о предстоящих массовых мероприятиях из социальных сетей (35%) и от друзей (22%). Далее по популярности следуют специальные сайты, форумы и СМИ (по 15,5%).

Для многих людей событийный туризм — это способ увидеть своих любимых артистов или спортсменов вживую и получить заряд эмоций. Такие поездки часто приводят к посещению новых городов и стран, что позволяет расширить кругозор и узнать больше о разных культурах. Кроме того, событийный туризм можно легко совместить с выходными или коротким отпуском.

Например, можно запланировать поездку на концерт в другом городе и провести там несколько дней, знакомясь с местными достопримечательностями.