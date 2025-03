Новости Travelata: Из-за роста цен российские туристы перестают посещать турецкие рестораны Цены в турецких ресторанах за последние два года увеличились в пять и более раз

Российский турпоток в Турцию растет, но туристы из-за роста цен в ресторанах стали реже выходить из отелей во время отдыха, предпочитая питаться только по заранее оплаченной при покупке туров системе "все включено", сообщает интернет-магазина туров Travelata.ru. "Цены в Турции продолжают расти, а это приводит к тому, что отдыхающие редко выходят из отелей и не тратят деньги в ресторанах и магазинах. Они выбирают для себя размещение с типами питания "все включено" и "ультра все включено". В прошлом году такой вариант отдыха предпочли 67% купивших туры через наш сервиc", - рассказал директор по продажам сервиса Александра Лиру.



По словам Александра Лиры, у отдыхающих просто нет другого выбора: цены на отдых в Турции за прошлый год выросли на 23% и достигли отметки в 226 тыс. рублей за тур, а вот цены в ресторанах за последние два года увеличились в пять и более раз. Это связано с инфляцией, ростом цен на мясо и другие продукты. Так, по данным Travelata.ru, туристы в Бодруме прошлым летом за небольшой обед из трех бургеров и одного сэндвича отдали 9 тыс. рублей в переводе с лир. В одном и том же кафе в аэропорту Антальи год назад кебаб стоил 7-8 евро, сейчас – 28 евро/

Как напоминают эксперты, в Турции уже много лет ведутся разговоры об отказе от массового применения отелями системы all inclusive, из-за которой туристы редко посещают местные кафе, рестораны и магазины, и те не могут заработать.



По словам генерального директора сети турагентств "Розовый слон" Алексана Мкртчяна, до 90% бронирований Турции приходится именно на отели all inclusive - от бюджетных 3* до люксовых 5*.

«Эта система абсолютно устраивает семьи с детьми, а они составляют большинство выезжающих на отдых в Турцию. Люди предпочитают потратить деньги один раз и на отдыхе уже не думать об этом. Это конкурентное преимущество направления, которое и делает его самым популярным на нашем рынке», - цитирует эксперта пресс-служба РСТ.



Как считают эксперты, если в Турции реально начнется реформирование системы all inclusive, это может привести к уменьшению разнообразия отдыха в стране и его полной переориентации на дорогие пакетные туры. /TOURBUS.RU

