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11 марта
Travelata: Из-за роста цен российские туристы перестают посещать турецкие рестораны
Цены в турецких ресторанах за последние два года увеличились в пять и более раз
Российский турпоток в Турцию растет, но туристы из-за роста цен в ресторанах стали реже выходить из отелей во время отдыха, предпочитая питаться только по заранее оплаченной при покупке туров системе "все включено", сообщает интернет-магазина туров Travelata.ru.
"Цены в Турции продолжают расти, а это приводит к тому, что отдыхающие редко выходят из отелей и не тратят деньги в ресторанах и магазинах. Они выбирают для себя размещение с типами питания "все включено" и "ультра все включено".
В прошлом году такой вариант отдыха предпочли 67% купивших туры через наш сервиc", - рассказал директор по продажам сервиса Александра Лиру.
Так, по данным Travelata.ru, туристы в Бодруме прошлым летом за небольшой обед из трех бургеров и одного сэндвича отдали 9 тыс. рублей в переводе с лир. В одном и том же кафе в аэропорту Антальи год назад кебаб стоил 7-8 евро, сейчас – 28 евро/
Люди предпочитают потратить деньги один раз и на отдыхе уже не думать об этом. Это конкурентное преимущество направления, которое и делает его самым популярным на нашем рынке», - цитирует эксперта пресс-служба РСТ.
/TOURBUS.RU
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