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Coral Travel начал зимнюю полетную программу в Египет из девяти городов России

Полетные программы будут выполнять авиакомпании AlMasria Universal Airlines, Red Sea Airlines, Redwings и Azimuth Airlines

Авиакомпании AlMasria Universal Airlines, Red Sea Airlines, Redwings и Azimuth Airlines в зимнем сезоне будут выполнять полетные программы в Египет по заказу туроператора Coral Travel из девяти российских городов вместо прошлогодних пяти, они продлятся до мая 2025 года, сообщили ранее в пресс-службе компании.

"Египет зимой будет одним из самых популярных направлений отдыха российских туристов за рубежом. Самым востребованный курорт в стране – Шарм-эль-Шейх, на втором месте – Хургада, на третьем – Макади Бэй.

Наши полетные программы запланированы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду, они стартовали в октябре и продлятся до конца весны. Число городов вылета по сравнению с прошлым годом выросло с пяти до девяти", - рассказала глава отдела по связям с общественностью Марина Макаркова, которую цитирует «Интерфакс».

Эксперт добавила, что расширение полетной программы связано с тем, что спрос на туры в Египет в этом году выше, чем осенью 2023 года.

"Популярны декабрь и январь, хотя эти месяцы считаются в Египте низким сезоном из-за прохладных ветров. Туристов привлекает то, что отели предлагают в этот период скидки, и можно выбрать объекты размещения, расположенные в закрытых бухтах, защищенных от ветра", - рассказала г-жа Макаркова.

В Шарм-эль-Шейх туроператор ставит рейсы из Москвы, Самары, Уфы, Перми, Сочи, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Калининграда и Кавминвод.

Программы в Шарм-эль-Шейх из Москвы (Шереметьево) будут выполнять египетские авиакомпании AlMasria Universal Airlines и Red Sea Airlines. Из Сочи, Калининграда, Казани, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Уфы и Перми – AlMasria Universal Airlines.

Из Кавминвод в Шарм-эль-Шейх с ноября рейсы выполняет Red Wings. В Хургаду из Москвы летит AlMasria Universal Airlines, из Сочи – Red Wings.

Как отмечают в Ассоциации туроператоров России, в этом году цены на пакетные туры в Египет в ноябре вдвое ниже, чем в октябре. Стоимость пакетов в отели 5*"все включено" на двоих начинается от 111 тыс. рублей за неделю. Еще выгоднее отправиться в Египет в январе – тот же пакет будет стоить от 101 тыс. рублей.

"Исключение – новогодние праздники, когда цена недельного отдых в отелях 4* все включено начинается от 164 тыс. рублей, а в наиболее дорогих объектах – от 257 тыс. Сразу после новогодних праздников цены снижаются вдвое", - отмечают эксперты АТОР.

Ранее в ассоциации сообщали, что в этом году турпоток в Египет может превысить 1,5 миллиона человек. В прошлом году он составил миллион.

/TOURBUS.RU

