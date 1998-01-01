Новости

Сеть Аzimut Hotels пришла в Киргизию

Первый курортный отель сети в Кыргызстане «Аzimut Парк Отель Иссык-Куль 4*» откроется через два года и будет рассчитан на 110 номеров

Как сообщили нам сегодня в пресс-службе сети Аzimut Hotels, компания продолжает расширять географию и планирует открытие первого отеля под своим брендом на Иссык-Куле. Строительство объекта уровня 4* начнется уже в этом году

«Аzimut Парк Отель Иссык-Куль 4*» станет частью гостинично-туристического комплекса «Каприз» на берегу северного побережья озера Иссык-Куль в районе Бактуу-Долоноту.

Прогулки по воде, конные и пешие экскурсии в красивые горные ущелья восточного края – часть тех многочисленных развлечений, которые может предложить этот экологический курорт.

В шестиэтажном здании отеля будет отражено богатство природы иссык-кульского побережья. В дизайне используется натуральная палитра - земляные тона, оттенки дерева, цвета растений, которые создают уютный и гармоничный интерьер.

Отель рассчитан на 110 номеров различных категорий, в том числе для гостей с ограниченными возможностями. Инфраструктура гостиницы создает условия баланса между комфортным проживанием, отдыхом и работой в поездке.

К услугам гостей доступны охраняемый паркинг, лобби-бар и ресторан, современный фитнес-клуб, бассейн и SPA. Для проведения мероприятий предусмотрен конференц-зал вместимостью до 200 человек.

Открытие гостиницы запланировано на 2027 год.

Кыргызстан пользуется высоким спросом у путешественников, и Россия входит в пятерку стран, откуда приезжает большего всего туристов. За последние три года Республику посетило в четыре раза больше россиян. Только в 2023-м там побывали более 600 тысяч человек.

Растущая популярность направления закономерно создает потребность в новых гостиничных объектах в стране, - добавили в пресс-службе.

Как отмечает Максим Бродовский, генеральный директор Azimut Hotels, «Мы очень рады, что скоро у нас появится возможность радовать наших дорогих гостей высокими стандартами гостеприимства в Кыргызстане и особенно в таком знаковом для путешественников месте, как озеро Иссык-Куль. Его уникальный природный климат и красота давно являются объектом особого интереса для семейного и индивидуального туризма, а также для большого количества любителей прогулок по горам и спорта.

Уверен, что Azimut Парк Отель Иссык-Куль 4* с его отличной инфраструктурой и расположением в одной из красивейших точек Республики Кыргызстан станет точкой притяжения для многих путешественников».

/TOURBUS.RU

Фото: Пресс-служба Azimut Hotels