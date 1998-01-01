Новости «Островок»: В России вырос спрос на путешествия выходного дня Наиболее популярными регионами для коротких поездок стали Москва, Петербург, Краснодарский край, Татарстан, Ростовская, Нижегородская, Ярославская, Калининградская и Владимирская области

Российские туристы стали чаще путешествовать по выходным: по данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Острово»к, в период с мая по август спрос на короткие путешествия с захватом выходных (с пятницы по воскресенье) вырос на 10%. На поездки выходного дня приходилось каждое третье путешествие по стране в этот период. Так, значительный рост спроса на поездки с захватом выходных отмечается в Московской области – на 27%. Особенно заметна динамика бронирований в городах с рядом исторических и культурных достопримечательностей: в Коломне – рост показателя на 50% относительно прошлого года, в Звенигороде – на 36%, а также в направлениях для отдыха на природе, например, в Истре – рост на 15%. Высокие темпы роста бронирований также отмечаются в городах соседних областей, куда туристы могут добраться на автомобиле или по ж/д из Москвы за несколько часов: в Плесе рост спроса составил 59% год к году, в Смоленске – 30%, в Суздале – 16%, в Твери – 12%, в Переславле-Залесском – 11%, в Сергиевом Посаде – 10%. Спрос на поездки выходного дня в Ленинградской области вырос на 15%, особенно высокие показатели роста бронирований замечены в Кронштадте – на 36%, в Тихвине – на 33%, в Павловске – на 16%, а также в Выборге – на 14%. В этом году российские туристы также проявили повышенный интерес к городам неподалеку от Нижнего Новгорода. Так, число бронирований в Муроме и селе Дивеево, входящих в ​​состав Золотого Кольца России, на выходные дни выросло на 27% и 20% соответственно. Наиболее популярными регионами для поездок на выходные стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская область, Республика Татарстан, Ростовская, Нижегородская, Ярославская, Калининградская и Владимирская области. Размещение в поездках выходного дня туристы бронировали в среднем за 24 дня до даты предполагаемого заезда. Для поездок на уик-энд туристы чаще всего выбирали отели без звезд – на такие объекты размещения приходилось 32% бронирований, апартаменты – 19%, отели три звезды – 17%, а также четырехзвездочные гостиницы – 12%. /TOURBUS.RU Фото предоставлено туристско-информационным центром Владимирской обл.

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