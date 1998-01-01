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06 августа
«Островок»: В России вырос спрос на путешествия выходного дня
Наиболее популярными регионами для коротких поездок стали Москва, Петербург, Краснодарский край, Татарстан, Ростовская, Нижегородская, Ярославская, Калининградская и Владимирская области
Российские туристы стали чаще путешествовать по выходным: по данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Острово»к, в период с мая по август спрос на короткие путешествия с захватом выходных (с пятницы по воскресенье) вырос на 10%.
На поездки выходного дня приходилось каждое третье путешествие по стране в этот период.
Так, значительный рост спроса на поездки с захватом выходных отмечается в Московской области – на 27%.
Особенно заметна динамика бронирований в городах с рядом исторических и культурных достопримечательностей: в Коломне – рост показателя на 50% относительно прошлого года, в Звенигороде – на 36%, а также в направлениях для отдыха на природе, например, в Истре – рост на 15%.
Высокие темпы роста бронирований также отмечаются в городах соседних областей, куда туристы могут добраться на автомобиле или по ж/д из Москвы за несколько часов: в Плесе рост спроса составил 59% год к году, в Смоленске – 30%, в Суздале – 16%, в Твери – 12%, в Переславле-Залесском – 11%, в Сергиевом Посаде – 10%.
Спрос на поездки выходного дня в Ленинградской области вырос на 15%, особенно высокие показатели роста бронирований замечены в Кронштадте – на 36%, в Тихвине – на 33%, в Павловске – на 16%, а также в Выборге – на 14%.
В этом году российские туристы также проявили повышенный интерес к городам неподалеку от Нижнего Новгорода. Так, число бронирований в Муроме и селе Дивеево, входящих в состав Золотого Кольца России, на выходные дни выросло на 27% и 20% соответственно.
Наиболее популярными регионами для поездок на выходные стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская область, Республика Татарстан, Ростовская, Нижегородская, Ярославская, Калининградская и Владимирская области.
Размещение в поездках выходного дня туристы бронировали в среднем за 24 дня до даты предполагаемого заезда.
Для поездок на уик-энд туристы чаще всего выбирали отели без звезд – на такие объекты размещения приходилось 32% бронирований, апартаменты – 19%, отели три звезды – 17%, а также четырехзвездочные гостиницы – 12%.
/TOURBUS.RU
Фото предоставлено туристско-информационным центром Владимирской обл.
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