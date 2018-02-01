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Исследование: Туризм на Ближнем Востоке вырастет через два года на 40%

Компании Insight Out Consultancy и Phocuswright опубликовали совместное исследование перспектив ближневосточного туризма

Туризм на Ближнем Востоке вырастет на 40% к 2027 году, а объем бронирований превысит $127 млрд благодаря массированным инвестициям в туристическую инфраструктуру и цифровой трансформации, следует из данных совместного исследования компаний Insight Out Consultancy с Phocuswright.

Как отмечают авторы анализа, рынок путешествий на Ближнем Востоке находится сейчас на подъеме, в 2024 году рост бронирований в регионе составил 13%. Главным направлением туризма остаются ОАЭ, где в 2024 году было сделано бронирований на $44,5 млрд, что на 12% больше, чем годом ранее.

"Этот рост был обусловлен стратегическими инвестициями в расширение авиаперевозки, строительство новых отелей и создание достопримечательностей. Большой рост доходов связан и с укреплением роли ОАЭ как глобального авиационного хаба, лидерами здесь стали авиакомпании Emirates и Etihad", - отмечают авторы исследования.

Спрос на бронирования туристических услуг в Саудовской Аравии вырос в 2024 году на 16%, до $17 млрд. Он также связан с крупными проектами и большими инвестициями в туристическую инфраструктуру.

К 2030 году страна планирует утроить номерной фонд и стать одним из ведущих туристических направлений в мире, расширив рамки традиционного религиозного туризма.

Турпоток в Катар продолжил расти в 2024 году благодаря проведению в 2022 году Чемпионата мира по футболу, который повысил узнаваемость и популярность страны.

Бронирования выросли на 8%, до 16 млрд, в том числе благодаря появлению новых отелей различного уровня и расширению деятельности национальной авиакомпании Qatar Airways.

Египет в 2024 году привлек 14,9 млн иностранных туристов, доходы от которых превысили допандемийный уровень. И это несмотря на девальвацию национальной валюты и геополитическую напряженность в регионе.

В планах правительства страны – увеличение иностранного турпотока вдвое, до 30 млн к 2028 году за счет создания новых средств размещения и улучшения инфраструктуры.

Авторы исследования также отмечают, что 2024 год стал переломным моментом для цифровизации туризма на Ближнем Востока, так как онлайн-бронирования туристических услуг превысили 46% от общего числа бронирований.

Более половины онлайн-броней пришлось на отели, но рост продаж через этот канал отметили и авиакомпании, и компании по прокату автомобилей.

/TOURBUS.RU

