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02 ноября
«Яндекс Путешествия»: Россияне стали все чаще отправляться в короткие туры
Среди зарубежных стран с поездками до пяти дней лидируют ОАЭ и Грузия, среди регионов России растет популярность Северного Кавказа
По данным «Яндекс Путешествий», в 2024 году россияне стали чаще выбирать короткие поездки продолжительностью от 1 до 5 дней. Ведущими зарубежными странами для таких поездок стали Грузия, Абхазия и ОАЭ.
При этом популярнее стали и внутренние направления — Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея и Северная Осетия, то есть регионы с горными объектами, что подтверждает тенденцию о том, что россияне чаще выбирают отдых в горах.
Рост популярности коротких путешествий объясняется несколькими причинами. Во-первых, «микро-поездки» позволяют путешествовать чаще, без большого ущерба бюджету. Во-вторых, короткие путешествия удобнее планировать, не нарушая рабочий график и семейные планы. Кроме того, современный туризм предлагает массу вариантов для активного отдыха, экскурсий, гастрономических туров и других развлечений, которые можно успеть попробовать за несколько дней.
В целом, короткие поездки вне своего региона часто используют еще для «перезагрузки», чтобы увидеть новое и открывать неизведанные места.
Наибольший рост по спросу на отели и апартаменты для коротких поездок в сравнении с прошлым годом показывают Южный и Северо-Кавказский федеральные округа (рост в 1,5 раза). Другими быстрорастущими макрорегионами стали Сибирский, Северо-Западный и Центральный федеральные округа (рост в 1,3 раза).
Топ-10 регионов по росту популярности выглядит так:
Кабардино-Балкарская Республика. Местными отелями и апартаментами для коротких поездок стали интересоваться в 2,1 раза больше по сравнению с прошлым годом. Средняя цена за ночь в местном отеле/ апартаментах в этом году составляет 6 600 ₽.
Республика Крым — в 2 раза больше; средняя цена за ночь составляет 6 200 ₽.
Карачаево-Черкесская Республика — в 2 раза больше; средняя цена за ночь составляет 8 300 ₽.
Республика Адыгея — в 1,8 раза больше; средняя цена за ночь составляет 7 200 ₽.
Республика Северная Осетия — Алания — в 1,8 раза больше; средняя цена за ночь составляет 6 900 ₽.
Республика Алтай — в 1,7 раза больше; средняя цена за ночь составляет 8 100 ₽.
Мурманская область — в 1,6 раза больше; средняя цена за ночь составляет 6 700 ₽.
Краснодарский край — в 1,5 раза больше; средняя цена за ночь составляет 7 200 ₽.
Республика Дагестан — в 1,5 раза больше; средняя цена за ночь составляет 5 400 ₽.
Ростовская область — в 1,5 раза больше; средняя цена за ночь составляет 5 200 ₽.
Также был определен список из 10 самых популярных регионов для коротких поездок в этом году:
Москва и Московская область. Средняя цена за ночь в местном отеле/апартаментах в этом году составляет 6 900 ₽.
Санкт-Петербург и Ленинградская область. Средняя цена за ночь — 7 000 ₽.
Краснодарский край. Средняя цена за ночь — 7 200 ₽.
Ростовская область. Средняя цена за ночь — 5 200 ₽.
Республика Татарстан. Средняя цена за ночь — 7 000 ₽.
Нижегородская область. Средняя цена за ночь — 6 900 ₽.
Ярославская область. Средняя цена за ночь — 6 100 ₽.
Владимирская область. Средняя цена за ночь — 7 300 ₽.
Воронежская область. Средняя цена за ночь — 6 200 ₽.
Республика Крым. Средняя цена за ночь — 6 200 ₽.
Краткосрочные поездки подходят и для городского туризма — за несколько дней можно успеть познакомиться с культурой города, увидеть все знаковые достопримечательности и изучить местную гастрономию.
Так выглядит топ-10 городов по наибольшему спросу на короткие поездки в этом году:
Москва. Средняя цена за ночь в местном отеле/апартаментах составляет 6 400 ₽.
Санкт-Петербург. Средняя цена за ночь — 6 600 ₽.
Сочи. Средняя цена за ночь — 7 800 ₽.
Казань. Средняя цена за ночь — 7 100 ₽.
Нижний Новгород. Средняя цена за ночь — 7 100 ₽.
Краснодар. Средняя цена за ночь — 4 900 ₽.
Ростов-на-Дону. Средняя цена за ночь — 5 700 ₽.
Ярославль. Средняя цена за ночь — 6 200 ₽.
Воронеж. Средняя цена за ночь — 6 500 ₽.
Екатеринбург. Средняя цена за ночь — 5 900 ₽.
/TOURBUS.RU
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