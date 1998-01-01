Новости «Яндекс Путешествия»: Россияне стали все чаще отправляться в короткие туры Среди зарубежных стран с поездками до пяти дней лидируют ОАЭ и Грузия, среди регионов России растет популярность Северного Кавказа

По данным «Яндекс Путешествий», в 2024 году россияне стали чаще выбирать короткие поездки продолжительностью от 1 до 5 дней. Ведущими зарубежными странами для таких поездок стали Грузия, Абхазия и ОАЭ. При этом популярнее стали и внутренние направления — Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея и Северная Осетия, то есть регионы с горными объектами, что подтверждает тенденцию о том, что россияне чаще выбирают отдых в горах. Рост популярности коротких путешествий объясняется несколькими причинами. Во-первых, «микро-поездки» позволяют путешествовать чаще, без большого ущерба бюджету. Во-вторых, короткие путешествия удобнее планировать, не нарушая рабочий график и семейные планы. Кроме того, современный туризм предлагает массу вариантов для активного отдыха, экскурсий, гастрономических туров и других развлечений, которые можно успеть попробовать за несколько дней. В целом, короткие поездки вне своего региона часто используют еще для «перезагрузки», чтобы увидеть новое и открывать неизведанные места. Наибольший рост по спросу на отели и апартаменты для коротких поездок в сравнении с прошлым годом показывают Южный и Северо-Кавказский федеральные округа (рост в 1,5 раза). Другими быстрорастущими макрорегионами стали Сибирский, Северо-Западный и Центральный федеральные округа (рост в 1,3 раза). Топ-10 регионов по росту популярности выглядит так: Кабардино-Балкарская Республика. Местными отелями и апартаментами для коротких поездок стали интересоваться в 2,1 раза больше по сравнению с прошлым годом. Средняя цена за ночь в местном отеле/ апартаментах в этом году составляет 6 600 ₽. Республика Крым — в 2 раза больше; средняя цена за ночь составляет 6 200 ₽. Карачаево-Черкесская Республика — в 2 раза больше; средняя цена за ночь составляет 8 300 ₽. Республика Адыгея — в 1,8 раза больше; средняя цена за ночь составляет 7 200 ₽. Республика Северная Осетия — Алания — в 1,8 раза больше; средняя цена за ночь составляет 6 900 ₽. Республика Алтай — в 1,7 раза больше; средняя цена за ночь составляет 8 100 ₽. Мурманская область — в 1,6 раза больше; средняя цена за ночь составляет 6 700 ₽. Краснодарский край — в 1,5 раза больше; средняя цена за ночь составляет 7 200 ₽. Республика Дагестан — в 1,5 раза больше; средняя цена за ночь составляет 5 400 ₽. Ростовская область — в 1,5 раза больше; средняя цена за ночь составляет 5 200 ₽. Также был определен список из 10 самых популярных регионов для коротких поездок в этом году: Москва и Московская область. Средняя цена за ночь в местном отеле/апартаментах в этом году составляет 6 900 ₽. Санкт-Петербург и Ленинградская область. Средняя цена за ночь — 7 000 ₽. Краснодарский край. Средняя цена за ночь — 7 200 ₽. Ростовская область. Средняя цена за ночь — 5 200 ₽. Республика Татарстан. Средняя цена за ночь — 7 000 ₽. Нижегородская область. Средняя цена за ночь — 6 900 ₽. Ярославская область. Средняя цена за ночь — 6 100 ₽. Владимирская область. Средняя цена за ночь — 7 300 ₽. Воронежская область. Средняя цена за ночь — 6 200 ₽. Республика Крым. Средняя цена за ночь — 6 200 ₽. Краткосрочные поездки подходят и для городского туризма — за несколько дней можно успеть познакомиться с культурой города, увидеть все знаковые достопримечательности и изучить местную гастрономию. Так выглядит топ-10 городов по наибольшему спросу на короткие поездки в этом году: Москва. Средняя цена за ночь в местном отеле/апартаментах составляет 6 400 ₽. Санкт-Петербург. Средняя цена за ночь — 6 600 ₽. Сочи. Средняя цена за ночь — 7 800 ₽. Казань. Средняя цена за ночь — 7 100 ₽. Нижний Новгород. Средняя цена за ночь — 7 100 ₽. Краснодар. Средняя цена за ночь — 4 900 ₽. Ростов-на-Дону. Средняя цена за ночь — 5 700 ₽. Ярославль. Средняя цена за ночь — 6 200 ₽. Воронеж. Средняя цена за ночь — 6 500 ₽. Екатеринбург. Средняя цена за ночь — 5 900 ₽. /TOURBUS.RU

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